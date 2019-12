Beto Casella contó que se filmó teniendo relaciones sexuales

El conductor pasó por El Run Run del Espectáculo y habló de sus videos íntimos. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

De paso por El Run Run del Espectáculo, Beto Casella dio una exhaustiva entrevista en al que habló de todo. Se refirió a la actualidad política, opinó de los temas en agenda del mundo del espectáculo y se refirió a algunas de las grandes figuras del momento. A pesar de haber recorrido varios temas, el momento más picante de la nota fue cuando se refirió a intimidades sexuales y reveló una práctica en la que incurrió reiteradas veces.

El conductor de Bendita TV pasó por el ciclo que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio y contó que es muy feliz con su trabajo y el equipo que integra. " Bendita me hace feliz, me mato de risa desde que llego (al canal). Hay que armar grupo felices, grupos de laburos que tengan ganas de ir", dijo al principio. Luego, se refirió a la relación que mantiene con cada uno de los miembros de ese equipo. " Any Ventura está bien, tiene un buen macho para una buena hembra. Hablamos de quién tiene sexo. Depende de las épocas. El grupo de Bendita es muy sexual", contó en uno de los momentos más picantes de la nota.

" Alejandra Maglietti está en un buen momento sexual, está fogosa", contó. Y luego añadió: "Está en un momento de simultaneidad, es envidiable. La semana pasada el ranking se lo llevó ella. Se que está en un momento que está disfrutando cosas nuevas. Me dijo dos o tres veces que está permitiéndose descubrir cosas nuevas. Puede estar incorporando más gente o... Ella siempre fue bastante conservadora. Venía de una etapa de relaciones monogámicas", dijo. Luego, refirió a Horacio Pagani y contó que él pagó por tener relaciones sexuales. "Toda su vida debe haber pagado. 'Los buenos muchachos' eran de sacar la billetera", sumó.

Después, Casella se refirió a cómo eran los vínculos en la década del 80. "Yo crucé los 80 y me cuidaba bastante", dijo. El periodista dijo que fue una época "muy sexual" y recordó que "había terror a tener el virus del HIV". "Me acuerdo de haberme hecho dos o tres análisis porque estaba asustado", dijo.

Quizás la declaración más fuerte que el conductor dio en toda la nota fue la que tuvo que ver con su propia intimidad sexual. Conversando con Pecoraro y Piaggio, admitió haberse grabado manteniendo relaciones en encuentros sexuales. "Yo me filmé un par veces desnudo y también teniendo sexo", dijo. Sobre la práctica, contó que resultó una actividad muy divertida y que trajo buenas anécdotas con su pareja.

En otro de los temas que Casella recorrió en la entrevista, el conductor se refirió a la actualidad política y a la asunción de la fórmula Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner. "Lo vivo con expectativa por lo que viene. Sino venimos de bajón en bajón. En una semana hicieron anuncios positivos", consideró. "En principio es ver cómo los que más tienen les dan una mano a los que menos tienen. No me parece mal, o por lo menos lo que se anunció hasta ahora".