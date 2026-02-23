Se reprograma MasterChef: por el debut de Gran Hermano, el reality de cocina cambia de horario

MasterChef Celebrity (Telefe) cambia de horario por el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, que debutará en pantalla este lunes 23 de febrero a las 22.15. Es por esa razón que se reprogramó el show de cocina.

MasterChef cambia de horario

Tras la vuelta a la pantalla de Gran Hermano, la grilla del canal cambiará este lunes 23 de febrero y, tal como le confirmaron a LA NACION, MasterChef se emitirá a partir de las 21.15.

Una hora más tarde, comenzará a pasarse Gran Hermano Generación Dorada, con la conducción de Santiago del Moro.

Estos son los 12 participantes que quedan en MasterChef Celebrity

A continuación, estos son los famosos que aún participan del reality de cocina y aún tienen chances de llegar a la final:

Emilia Attias.

​Evangelina Anderson.​

​Claudio “Turco” Husaín.

Andy Chango.

La Joaqui.

Agustín “Cachete” Sierra.

Ian Lucas.

Sofi “La Reini” Gonet.

Maxi López.​

Leandro “Chino” Leunis.

Marixa Balli.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Susana Roccasalvo , periodista, fue la última eliminada.

, periodista, fue la última eliminada. Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el anteúltimo eliminado.

, actor, fue el anteúltimo eliminado. Rusherking , cantante, fue el décimo tercer eliminado.

, cantante, fue el décimo tercer eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 21.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.