Quién es Daniela De Lucia, la coach, escritora, conductora y panelista de televisión que entró a Gran Hermano 2026

Este lunes 23 de febrero empezó Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con una fuerte expectativa en lo que será esta nueva edición que, además de figuras famosas del medio como Andrea del Boca y Emanuel Di Gioia (exparticipante de 2011) y personajes internacionales, sumó a influencers que tienen llegada en el público joven. Entre ellos se encuentra Daniela De Lucía, una coach, escritora y conductora que se formó en los Estados Unidos. Su presencia en el reality más famoso de la Argentina causó repercusión y ahora todos se preguntan quién es.

Daniela De Lucía es tandilense, pero desde que empezó su vida adulta se radicó en la ciudad de Buenos Aires. Tiene 447.000 seguidores en Instagram y es famosa por hacer coaching y compartir consejos para su audiencia en modo reels.

Daniela De Lucía estudió en los Estados Unidos y se capacitó con uno de los mejores motivadores emocionales de ese país (Fuente: Instagram/@danieladlucia)

Estudió en la Universidad de Yale y además completó su carrera con capacitaciones junto al orador motivacional Tony Robbins y la psicóloga argentina Cloé Madanes. Antes de volcarse al mundo del coach estratégico, trabajó 12 años para una importante empresa multinacional en el área de comunicación, experiencia que considera le servirá ahora para poner a prueba en el aislamiento y la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano.

Su incursión en el mundo de la motivación y la autoayuda la llevó a plasmar sus conocimientos en un libro. En 2022 publicó Estás para más, que según el medio tandilense El Eco, alcanzó la categoría de best seller. En 2025 lanzó La Reina, su segundo libro, que tiene como foco brindar consejos para que las mujeres potencien sus fortalezas en la vida cotidiana y sean valoradas en el amor.

Daniela De Lucía publicó en 2022 su primer libro: "Estás para más" (Fuente: Instagram/@danieladlucia)

Su paso por la televisión

Además de ser popular en las redes sociales, tuvo varias apariciones en la televisión, aunque su salto definitivo y el que la impulsó en los medios fue su trabajo como panelista en A la Tarde (América), donde analizaba temas de actualidad en el espectáculo y la política. Incluso reconoció estar en pleno estudio de periodismo y Luis Ventura sería quien la tutela.

Daniela De Lucía tuvo su propio programa en América al que llamó igual que a su primer libro (Fuente: Instagram/@danieladlucia)

Como experta en la motivación personal tiene el objetivo de diseñar caminos sólidos hacia la victoria, basándose en la inteligencia emocional. En sus redes sociales a diario enseña tips para quererse a uno mismo y respetarse, saber cómo plantarse frente a ciertas circunstancias con un otro y enfrentar miedos que paralizan.

La llegada a Gran Hermano Generación Dorada

“Hola, soy Dani de Lucía, escritora, influencer y coach. Voy a tener luz y sombras. Creo que la vida es un equilibrio y creo que poder jugar con ese contraste que es la vida misma es lo que a mí me lleva para adelante y, por supuesto, también lo voy a hacer en la casa. Vengo a Gran Hermano para ir por más de todo lo lindo de la vida en la casa. Voy a ser la coach por momentos, porque yo no voy a trabajar 24/7 para esta gente; tal vez si necesitan un consejo, tal vez si me agarran en un buen día, doy lo que quiero dar. Pero ¿sabés qué? yo acá vengo a jugar porque esto no es Rincón de Luz, esto es Gran Hermano”, dijo la tandilense con firmeza en su presentación.

Daniela De Lucía en su presentación en Gran Hermano 2026 (Fuente: Instagram/@danieladlucia)

Al ser recibida por Santiago del Moro en el estudio y antes de ingresar a la casa, De Lucía indicó: “Me puse un ojito simbolizando todo esto de Gran Hermano y vestida de Willy Wonka por el ticket dorado, por el Golden Ticket y todo esto”.

De esta manera, se espera que pueda aportar una mirada de madurez y seguridad emocional dentro del reality. Además, se considera una persona divertida y espontánea, lo que impedirá mostrar una personalidad aburrida. Está dispuesta a poner todo su conocimiento para desarrollar estrategias que la lleven a obtener el trofeo dorado.