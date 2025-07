Beto Casella fulminó a una excompañera de trabajo: “En mi vida volvería a trabajar con ella”

Después de que Beto Casella dejara en claro su posicionamiento sobre la conflictiva relación entre Romina Scalora y Edith Hermida mientras compartían panel en Bendita TV (El nueve), el conductor del icónico ciclo lanzó una serie de frases contra la actual panelista de LAM (América TV) que revivió la interna.

Beto Casella defiende a Edith Hermida en la guerra con Romina Scalora

Todo empezó cuando el presentador la usó de ejemplo en su programa de radio de la Rock & Pop para graficar el signo Leo cuando ‘dicen públicamente una cosa, pero por dentro sienten otra’. “Cuando se fue al streaming, para nosotros fue difícil. Formábamos un equipo bárbaro mientras trabajamos. Nos divertíamos, pero... en los cortes, una fo... Más conflictiva que la m...”, lanzó y continuó: “En mi vida vuelvo a laburar con esa fo... que está llena de traumas y conflictos. Todo era un problema".

Beto Casella contra Romina Scalora (Foto: Captura TV)

Horas más tarde, Casella reafirmó sus dichos en diálogo con A la tarde (América TV). “Puse un ejemplo, pero es verdad... Es una chica macanuda, muy formada, pero yo no la volvería a convocar para trabajar ni loco. Tuvimos una fea experiencia, insólita, inesperada”, comentó y se refirió al conflicto que Scalora tuvo con Hermida, a quien la comediante tildó de “mala compañera”: “Estoy seguro que es una chica que la emoción la desborda, pero, puntualmente, a mí no me gustó que se vaya y después le dedique media hora a hablar mal de una compañera”.

En ese sentido, insistió: "Para mí fue una decepción, una pena porque la valoro mucho como profesional, pero se va y a los dos días te traiciona”. Además, dio a entender que Romina habría querido pelearse con Edith para lograr visibilidad en los medios. “La vida se encarga de dar las vueltas que corresponden. Lo que conseguís con malas artes, lo perdés de alguna manera”, completó.

Pero el escándalo caló hondo cuando Scalora le respondió más tarde en el mismo ciclo, que tiene como conductora a Karina Mazzocco. “No me sorprenden sus declaraciones, pero yo no voy a hablar mal de él. Si yo contesto, soy una desagradecida que recién arranca, que no puede responder y no tiene autoridad. Tengo que bancarme que digan de mí lo que tienen ganas”, aseguró.

Romina Scalora opinó de los dichos de Beto Casella en su contra (Foto: Captura TV)

Sobre las declaraciones en las que el periodista aseveró que no volvería a trabajar con ella, la influencer señaló: “Tampoco volvería a trabajar con él. Cuando me sacó de Bendita después de que le dijera que dejaba la radio, me dijo que algún día íbamos a volver a trabajar juntos. Le dije que sí. Después dio una nota donde habló muy mal de mí. La verdad es que me sorprende que, después de tanto tiempo, me use de ejemplo para decir que soy una fo... Habla de él, no de mí“.

Romina Scalora respondió a los dichos de Beto Casella

En esa línea, se sinceró sobre qué fue lo que más le dolió de las palabras de Beto: “Yo le dije que no quería hacer más el programa de radio y tres días después me sacó de Bendita. No creo merecerme esas palabras y no creo merecerme una nota que les dio a Lussich y a Pallares cuando estaban en eltrece. Ahí dio a entender que yo lo dejé a él porque me acostaba con alguien de un canal”.