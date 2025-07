La provocación de la China Suárez que encendió la disputa con Wanda Nara

El escándalo entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi parece no tener fin. Este viernes, el futbolista sorprendió a muchos al publicar una foto de sus botines personalizados, que no solo tenían los nombres de su pareja actual y sus hijas, Francesca e Isabella, sino también las iniciales de los hijos de Wanda con Maxi López y de los tres pequeños de su novia. Como era de esperarse, este gesto generó una fuerte reacción: Wanda estalló públicamente, no solo acusándolo de no cumplir con la cuota alimentaria, sino que también afirmó que la ex Casi Ángeles estaría usando sus pertenencias que quedaron en Turquía. En medio de esto, la actriz no se quedó callada y respondió con una chicana directa que volvió a encender la polémica.

El escándalo se avivió cuando Icardi mostró sus nuevos botines deportivos, en los que se podían leer los nombres y las iniciales de varios miembros de su entorno familiar y afectivo. Aunque para algunos fue un gesto de inclusión, otros lo interpretaron como una provocación, especialmente por la presencia de las iniciales de los hijos de la China Suárez. Esta publicación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios y seguidores no tardaron en expresar su opinión y, al mismo tiempo, reflotaron viejos rumores de la tensa relación entre los protagonistas.

El mensaje demoledor de Wanda Nara a Mauro Icardi tras la imagen de los botines (Foto: Captura X)

Además, en medio de la polémica, comenzaron a circular versiones que señalaban que la China Suárez estaría usando cosas que Wanda Nara dejó en Turquía, lo que sumó más leña al fuego de esta disputa pública. Lejos de mantenerse al margen, la actriz decidió salir al cruce con una publicación que no pasó desapercibida. En su cuenta de Instagram, compartió una foto en la que lucía una remera blanca con una frase en inglés que decía: “Don’t be jealous”, traducida al castellano como “No te pongas celoso”.

La picante “respuesta” de la China Suárez tras las acusaciones de Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Este mensaje breve, pero cargado de ironía, fue interpretado por muchos como una indirecta clara dirigida a Wanda. Así, con esta nueva jugada, la tensión entre las tres figuras vuelve a tomar fuerza, dejando en claro que esta saga todavía tiene varios capítulos por delante.