Betty, la fea: cómo está hoy Jimmy, el tierno hijo de Aura María

Jimmy, el hijo de Aura María, solo apareció brevemente en la tira, pero su participación fue muy recordada (Canal RCN)

28 de agosto de 2020 • 17:40

Aunque pasaron más de 20 años desde su estreno, Yo soy Betty, la fea (o simplemente Betty, la fea) está en pleno auge ya que ahora se puede ver en Netflix. Y junto con la taquillera novela colombiana, también sus actores y actrices volvieron a ser tema de interés en el bullicio público y en las redes sociales, aún aquellos que no tuvieron gran participación en la tira.

Uno de los personajes que, a pesar de haber participado brevemente, quedó grabado en la audiencia fue Jimmy, el hijo de Aura María, una de las trabajadoras de la empresa Ecomoda.

Aura María era una madre soltera que hacía malabares para criar a su hijo y trabajar en la empresa dirigida por don Armando Mendoza. En un episodio, ella se ve forzada a llevar a su hijo al trabajo, en donde le informan que acaba de ser despedida. Fue en esa escena en la que el pequeño Jimmy tuvo sus 30 segundos de fama.

El actor en cuestión se llama Iván Piñeros y hoy tiene 28 años. Increíblemente, su cara no ha cambiado mucho de la que tenía cuando le tocó interpretar al niño de la ficción, pero su físico es el de un atleta: el joven es luchador de kick boxing, disciplina que difunde a través de su cuenta de Instagram. También es fanático de artes marciales como el muay thai.

"Es muy gratificante haber hecho parte de algo tan grande, que fue de Colombia y para el mundo, fue un privilegio. Ese ratico de fama en mi niñez fue genial, desde primero a once me pedían autógrafos, me divertí mucho", dijo Piñeros en declaraciones a medios colombianos, luego de que muchas personas que vieron la tira lo volvieran a recordar.