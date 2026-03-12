Lollapalooza Argentina 2026: accesos, horarios y todo lo que hay que saber para los tres días de festival

En su edición 2026, el festival Lollapalooza Argentina se llevará a cabo entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y quienes asistan al evento pueden conocer los detalles sobre los accesos, horarios y todo lo que hay que saber para los tres días de festival.

Los preparativos para el Lollapalooza 2026 Soledad Aznarez

Cuáles son los accesos y horarios del Lollapalooza 2026

Los ingresos al Lollapalooza 2026 están distribuidos a lo largo de la avenida Márquez: Santa Fe y Márquez; Márquez e Int. Aphalo y Márquez y Tellier. Los medios de transporte amplían su franja horaria. Trenes Línea Mitre (San Isidro – Belgrano C – Retiro): servicio nocturno de 23 a 3 de la mañana. Líneas de colectivo cercanas al Hipódromo de San Isidro: 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

Respecto de los horarios, como ya sucedió en ediciones anteriores, el día viernes las puertas se abren a las 12.30 horas; en tanto el sábado y el domingo la apertura está prevista para las 12 horas.

Cómo comprar entradas para Lollapalooza 2026

Las entradas para el festival se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma AllAccess. Una vez adquiridas las entradas, los compradores deben realizar un paso obligatorio de verificación de compra. Este procedimiento consiste en una validación por código para comprobar la identidad del titular de la tarjeta utilizada en la operación y confirmar los tickets.

El procedimiento para conseguir las entradas es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra.

con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra. Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.

“Lollapalooza Argentina 2026”. Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.

deseada y la cantidad. Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.

y completar los datos correspondientes. Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de pago.

Todos los artistas del Lollapalooza 2026

Viernes 13 de marzo

Tyler, The Creator

Lorde

Turnstile

Peggy Gou

Katseye

DJO

Danny Ocean

Royel Otis

Turf

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Judeline

Balu Brigada

Gordo

Guitarricadelafuente

Zell

RØZ

Militantes del Climax

Little Boogie

Easykid

Tiger Mood

Victoria Whynot

Spaghetti Western

Mora Fisz

Jero Jones

Djo se presenta en el Lollapalooza 2026

Sábado 14 de marzo

Chappell Roan

Skrillex

Lewis Capaldi

Paulo Londra

Addison Rae

Brutalismus 3000

Marina

Ángela Torres

Soledad

TV Girl

Six Sex

2hollis

RIIZE

Lany

Hamdi

Nasa Histoires

TIMØ

Marttein

Joaquina

Amigo de Artistas

Tobika

Imbermind

Terra

Paula Os

Paulo Londra subirá al escenario en el Lollapalooza 2026 THE HOLY MOUNTAIN

Domingo 15 de marzo

Sabrina Carpenter

Deftones

Doechii

Blood Orange

Ratones Paranoicos

Kygo

Interpol

Ben Böhmer

BUNT

Horsegiirl

Men I Trust

Yami Safdie

Ruel

Viagra Boys

Massacre

Saramalacara

The Warning

Ezequiel Arias

RYAN

Cerounno

Félix Vestre

143Leti

Ludmila di Pasquale

Reybruja

¿Cómo ver en vivo el Lollapalooza Argentina 2026?

Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.

Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.