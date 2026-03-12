Lollapalooza Argentina 2026: accesos, horarios y todo lo que hay que saber para los tres días de festival
El evento cuenta con numerosos artistas internacionales y del plano local; quiénes se presentan cada día y cuáles son los ingresos principales al predio
3 minutos de lectura
En su edición 2026, el festival Lollapalooza Argentina se llevará a cabo entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y quienes asistan al evento pueden conocer los detalles sobre los accesos, horarios y todo lo que hay que saber para los tres días de festival.
Cuáles son los accesos y horarios del Lollapalooza 2026
Los ingresos al Lollapalooza 2026 están distribuidos a lo largo de la avenida Márquez: Santa Fe y Márquez; Márquez e Int. Aphalo y Márquez y Tellier. Los medios de transporte amplían su franja horaria. Trenes Línea Mitre (San Isidro – Belgrano C – Retiro): servicio nocturno de 23 a 3 de la mañana. Líneas de colectivo cercanas al Hipódromo de San Isidro: 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.
Respecto de los horarios, como ya sucedió en ediciones anteriores, el día viernes las puertas se abren a las 12.30 horas; en tanto el sábado y el domingo la apertura está prevista para las 12 horas.
Cómo comprar entradas para Lollapalooza 2026
Las entradas para el festival se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma AllAccess. Una vez adquiridas las entradas, los compradores deben realizar un paso obligatorio de verificación de compra. Este procedimiento consiste en una validación por código para comprobar la identidad del titular de la tarjeta utilizada en la operación y confirmar los tickets.
El procedimiento para conseguir las entradas es el siguiente:
- Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra.
- Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.
- Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.
- Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.
- Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de pago.
Todos los artistas del Lollapalooza 2026
Viernes 13 de marzo
- Tyler, The Creator
- Lorde
- Turnstile
- Peggy Gou
- Katseye
- DJO
- Danny Ocean
- Royel Otis
- Turf
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
- Judeline
- Balu Brigada
- Gordo
- Guitarricadelafuente
- Zell
- RØZ
- Militantes del Climax
- Little Boogie
- Easykid
- Tiger Mood
- Victoria Whynot
- Spaghetti Western
- Mora Fisz
- Jero Jones
Sábado 14 de marzo
- Chappell Roan
- Skrillex
- Lewis Capaldi
- Paulo Londra
- Addison Rae
- Brutalismus 3000
- Marina
- Ángela Torres
- Soledad
- TV Girl
- Six Sex
- 2hollis
- RIIZE
- Lany
- Hamdi
- Nasa Histoires
- TIMØ
- Marttein
- Joaquina
- Amigo de Artistas
- Tobika
- Imbermind
- Terra
- Paula Os
Domingo 15 de marzo
- Sabrina Carpenter
- Deftones
- Doechii
- Blood Orange
- Ratones Paranoicos
- Kygo
- Interpol
- Ben Böhmer
- BUNT
- Horsegiirl
- Men I Trust
- Yami Safdie
- Ruel
- Viagra Boys
- Massacre
- Saramalacara
- The Warning
- Ezequiel Arias
- RYAN
- Cerounno
- Félix Vestre
- 143Leti
- Ludmila di Pasquale
- Reybruja
¿Cómo ver en vivo el Lollapalooza Argentina 2026?
Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.
Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.
