Bienvenidos a Bordo: el carpintero perdió el invicto y se llevó $215 mil

Conforme fueron pasando los programas de Bienvenidos a bordo, programa que conduce Guido Kaczka, la figura del carpintero Nahuel López Matheu fue creciendo. Llegó un día a participar del juego del lingote y, tras perder, le pidió al conductor que lo dejara hacer dominadas, un juego en el que aseguraba ser imbatible.

Así como lo prometió, cumplió. Varias ediciones pasaron y nadie podía superarlo. Como si esto fuera poco, además de seguir acumulando plata como premio, continuaba superando su propio récord en la barra. La competencia planteada por la producción fue en equipo: primero una dupla hacía la cantidad de dominadas que pudiera y luego, la otra, intentaba superarlos.

Esta vez, Kevin y Enzo llegaron a los estudios de eltrece con un objetivo claro: ganarle al carpintero. Como campeón defensor, Nahuel pidió a alguien “que esté concentrado” por lo que fue Wolfgang, asistente de Guido, el encargado de formar equipo con el -hasta ese entonces- invicto.

El carpintero de Bienvenidos a bordo perdió el invicto y se despidió del programa - Fuente: eltrece

Su performance no fue nada mala: Wolfgang logró hacer 50 dominadas y el carpintero 56, sumados, alcanzaron las 106, un número que los dejó muy bien parados. Sin embargo, los retadores pudieron más y juntos llegaron a las 113. “Señores, no llegó”, sentenció Kaczka. “No pudo, no pudo el carpintero”, agregó. “Carpintero, cuando usted quiera”, despidió al gran campeón que se llevó los $215 mil acumulados y tiene prioridad para una eventual revancha.

Ahora, los nuevos campeones son Enzo y Kevin quienes, además, se llevaron siete mil pesos por haber derrotado a Nahuel. Habiendo logrado una enorme fama, una buena suma de dinero que lo ayudará a continuar con su carpintería familiar y una experiencia televisiva de varios programas, el carpintero le dijo adiós a Bienvenidos a bordo, por lo menos por ahora.

LA NACION