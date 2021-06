Bienvenidos a bordo: la emoción de una participante que ganó $500 mil cuando su papá entró al estudio

Este lunes, Antonella y Gabriel ganaron 500 mil pesos en el juego del tablero, uno de los segmentos de Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka. Sin embargo, eso no quedó ahí: la aparición y las palabras del padre de la participante hicieron emocionar a todos. “Nunca hay que aflojar”, dijo el hombre.

Luego de consagrarse con el primer premio, una cafetera, microondas y cocina, el conductor preguntó si habían llegado solos al programa, a lo que la participante contó que su padre también estaba en el estudio, ya que se había presentado para participar por el lingote, pero no había entrado. Enseguida, el conductor le pidió que entrara a acompañar a su hija, y él se emocionó hasta las lágrimas al verla a ella y a su marido ganadores del concurso.

Después de un abrazo que duró varios segundos, el hombre explicó por qué su hija necesitaba el dinero. “Ellos necesitan el dinero, están arreglándose la casa y es toda una emoción”, dijo y reveló que la pareja vive en la casa de los suegros mientras arreglan la suya.

La emoción de una pareja tras ganar 500.000 pesos - Fuente: eltrece

“No puedo creer este momento, a veces pasamos momentos difíciles a nivel laboral, familiar, y hay que tirar siempre para adelante. Son pequeñas cosas, muchos ángeles en el cielo, mi papá, mi mamá, mis suegros que se nos fueron rápido”, contó y relacionó todas las cosas y las señales buenas que tiene en la vida y que rescata cada vez que puede.

“Siempre hay que luchar, nunca hay que aflojar, hay que mirar para adelante. Tengo una frase de cabecera que me sirvió mucho en la vida: ‘Dios aprieta, pero no ahorca’. Ahora me está apretando mucho a mí, pero vamos a salir adelante”, se esperanzó.

LA NACION