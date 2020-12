Bienvenidos a bordo: Hernán Drago confesó cómo se enamoró a primera vista

Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 01:28

En principio la conversación iba para otro lado. Una participante que jugaba por el medio millón de pesos en Bienvenidos a bordo contaba, con una sonrisa, cómo había conocido a su actual pareja, un excompañero de facultad que se encontró de casualidad en Barcelona.

Se sabe que el conductor del programa, Guido Kaczka, es impredecible y por eso, en el medio de la historia, incorporó de prepo a Hernán Drago. "Mirá cómo le gustan estas historias a Drago", lanzó, a lo que el modelo se sumó con un dejo de ironía: "Claro, es que: cuántas vueltas da la vida".

Sin embargo, lo que menos esperaba Drago es que el conductor fuera directo a su historia personal: "¿Vos cómo conociste a la madre de tus hijos?".

Sin poder zafar, Hernán Drago relató el inicio de su historia de amor (hoy ya terminada): "Nos conocimos en un boliche, Buenos Aires News. Yo había ido a trabajar y, cuando me estaba yendo, la veo entrar. Ahí fue que algo me dijo que tenía que volver a entrar. Cuando la miré, fue amor a primera vista. Ella me miró, la fui a encarar y le gusté. Así pasaron veinte años y dos hijos maravillosos".

Como el clima se había puesto demasiado serio, Kaczka decidió aflojarlo con un palo para su compañero: "¿En serio fue así? ¿Ella se enganchó, así nomás?".

El juego siguió, pero quedó en el aire la duda de si a Drago realmente le gustó hablar de un tema tan íntimo, que hoy es parte del pasado. Igualmente se sabe que en Bienvenidos a bordo todo vale, y esto también.

Conforme a los criterios de Más información