Brando Spinetta, el nieto futbolista de Luis Alberto que juega en Aldosivi

El nieto de Luis Alberto Spinetta comparte la pasión por River con su abuelo y juega en Aldosivi. Crédito: Instagram: @dantespinetta

6 de marzo de 2020 • 11:14

La mayor parte de los miembros de la familia Spinetta siguieron los pasos de Luis Alberto y se dedican al arte. Dante , Catarina y Vera , los tres hijos del músico argentino, se avocaron a la música, a la actuación y a la escritura. También los nietos de El flaco, Valentino y Benicio (que integran el dúo de trap Flúos), y Vida , que estudia música, canta y acaba de llegar a Broadway, tomaron el mismo camino. Sin embargo, el hijo mayor de Dante, retomó otra de las pasiones del fundador de Almendra : el fútbol.

Se trata de Brando de Dios Spinetta (16), hijo del ex Illya Kuryak i y la bailarina Majo De La Iglesia . El hijo mayor de Dante es igual de fanático de River que su abuelo y juega en la quinta división de Aldosivi . "A mi abuelo me lo imagino siempre con la camiseta de River. Era re futbolero, no se perdía un partido de River. No era de ir a la cancha, pero sí los miraba todos en casa", le dijo el hijo de Dante al portal Doble Amarilla .

"Antes jugaba en Buenos Aires, en Liga. Jugué en el club Lamadrid , que es de la C. Ahora estaba viendo que iba a hacer. Me iba probando en clubes", explicó el adolescente al portal deportivo. "Me fui de vacaciones, tengo a mis abuelos de parte de mi mamá acá y siempre los visitamos. Mi viejo conocía algo y pintó esto, de probarme en Aldosivi. Yo sabía que era una muy buena oportunidad".

Preguntado por cómo es crecer en un ambiente en el que la música tiene una presencia tan fuerte, el hermano de Vida respondió: "Es medio loco, viste. Siempre de chiquito, por más que yo me haya criado ahí entre la música, siempre me gustó el fútbol. Jugaba con mis primos, con el colegio. Hacia todo lo demás, mientras jugaba al fútbol", relató. "Pero con la música no tengo opción".

Además, Brando se refirió a la obra de su abuelo y dijo que Invisible y Artaud son los discos que más le gustan. "De mi viejo me gusta casi todo", sumó. "Me gustó mucho la época de Illya Kuryaki, los singles que sacó hace poquito. El tema con Neo Pistea , con Duki ". El joven también contó que le gustan bandas de cumbia como Damas Gratis y Mala Fama , con quienes salió varias veces de gira. "Ahora, con el fútbol me he perdido muchos recitales, planes, fiestas, porque al otro día tenía que ir a entrenar. La música forma parte de mi vida, pero elegí el fútbol".