Brian Lanzelotta tomó una drástica decisión con su fábrica tras sufrir una estafa: “Se hace imposible seguir adelante”

Brian Lanzelotta compartió en Instagram un video en el que confirmó que venderá su fábrica de papel higiénico porque no puede afrontar sus deudas. Después de haber sido víctima de una estafa de 17 millones de pesos que un cliente nunca le pagó, el ex Gran Hermano decidió poner fin a su proyecto laboral en La Matanza.

Según dijo a principios de agosto en una entrevista con Lape Club Social (América TV), hizo la denuncia correspondiente en la fiscalía del partido de San Martín, pero al tratarse de una estafa en Mendoza, el tiempo de resolución es más lento.

Brian contó que recibió críticas por vender su fábrica - @lanzelottabryanok

Al fin de cuentas, optó por correrse del negocio. “Bueno, gente, después de un mes de la estafa que sufrimos en Bien Limpio, hoy me toca hacer este video y contarles que después de intentarlo, después de pensarlo, de analizarlo por muchos lugares, muchas formas, nada, se hace imposible seguir adelante con la fábrica, ya que quedé con una deuda muy grande y nada, me toca vender la fábrica para poder saldar las deudas”, reveló.

Además, aclaró que el negocio está activo y en crecimiento: “La fábrica está en funcionamiento, tiene una cartera de clientes activa... simplemente tiene que seguir trabajando, agrandando la cartera del cliente y seguir expandiéndose porque ya lo demás ya lo hice todo. Simplemente que hoy ya no lo puedo sostener y me toca vender para poder salir adelante de las deudas que tengo”.

Incluso se comprometió a acompañar al próximo dueño en la organización de la fábrica. “El que venga y aprenda, lo voy a asesorar, lo voy a ayudar con proveedores, con todo lo que son insumos, fábrica, papelera, la cartera de clientes, las redes sociales también. Todos los activos de la fábrica en maquinaria... venís ya con una fábrica armada en funcionamiento y hay que seguir adelante nada más”, mencionó.

Pese a que se encuentra en una situación vulnerable, destacó que le “envíen mensajes con consultas serias, propuestas serias, de real interés”.

Así es el anuncio de la venta de Bien Limpio (Fuente: Instagram/@lanzelottabryanok)

Por fuera del pedido de ayuda, Lanzelotta apuntó contra aquellos seguidores que lo tildan a él de estafador y mentiroso: “Esos bolud*s que andan diciendo: ‘Este, el rey del curro, le salió todo redondo. La estafa es una mentira. Le sacó plata a la gente’. Yo no le saqué plata a nadie. Al que le sacaron plata es a mí. Al que estafaron fue a mí. El que me quiere creer, que me crea. Al que no, que se vaya a cag*r”.

“Acá soy el único perjudicado, tuve que pedir plata prestada para poder armar ese pedido y ese pedido nunca se me pagó... 17 millones y medio de pesos me estafaron. La gente se puso de mi lado y me pudo donar 10 millones de pesos, por lo cual yo le estoy eternamente agradecido, pero que no alcanzaron para poder saldar las deudas”, explicó el ex Gran Hermano.

Hacia el cierre del video, sentenció: “Lo vendo todo porque me parece que vender la máquina por un lado, la cartera de clientes por el otro, es una caga*a porque la fábrica está funcional, la fábrica funciona, la fábrica factura. Entonces, me da lástima tener que diluirla”.