Este miércoles, comenzó la subasta de más de 1500 pertenencias de Freddie Mercury, que organizó su expareja Mary Austin y que finalizará el 11 de septiembre próximo. La puja se realizó en la casa Sotheby’s, en Londres, en el día que coincidió con el 77 cumpleaños del compositor británico, que falleció en 1991 tras padecer VIH. Brian May recordó a su compañero a través de un sentido posteo y apuntó contra la iniciativa: “No puedo mirar”.

La corona y la capa de Freddie Mercury, usadas durante la gira Magic, de Queen, en 1986 Archivo

Desde un pequeño peine para el bigote hasta los manuscritos en los que Freddie Mercury plasmó la composición de los grandes éxitos de Queen, como “We are the Champions”, “Don’t stop me now” o “Bohemian Rhapsody”. Entre 1500 objetos pertenecientes al cantante, este miércoles se inició la subasta en Londres, bajo el título “A World of His Own”.

El lote se compuso de las pertenencias que el compositor británico conservaba en su mansión de 28 habitaciones, en la que residió desde 1980 hasta su fallecimiento, en 1991. Entre ellas, se encontró el piano negro de media cola Yamaha G2 Baby Grand, valuado en cuatro millones de dólares, que fue vendido en la primera jornada por 2,1 millones.

Freddie Mercury y Brian May integraron Queen

Brian May compartió a través de su perfil de Instagram una instantánea de Freddie Mercury y publicó un sentido mensaje de su recuerdo. “Ineludiblemente, pensando tanto en Freddie, en estos días extraños. En el momento en que se tomó esta foto, estoy seguro de que no parecía muy importante ver sus dedos bailando en mi propia guitarra. Ahora, convoca olas de afecto y grandes recuerdos. Se le extraña mucho”, expresó.

May apuntó contra la iniciativa Instagram: brianmayforreal

Y apuntó contra la subasta que se inició esta semana, a cargo de Mary Austin, la expareja del compositor durante seis años. “Los efectos personales más íntimos de Freddie y los escritos que fueron parte de lo que compartimos durante años irán bajo el martillo, para ser derribados al mejor postor y dispersados para siempre”, subrayó.

“No puedo mirar. Para nosotros, sus amigos y familia más cercanos, es demasiado triste”, concluyó.

Los objetos más destacados de la subasta de Freddie Mercury

La subasta, que se inició este miércoles y finalizará el 11 de septiembre próximo, contempló un total de más de 1500 objetos personales de Freddie Mercury. Entre ellos, figuraron el piano que el compositor británico cuidó durante toda su vida, sin permitir que nadie posara ni un vaso sobre él; el tocadiscos que utilizaba todas las mañanas durante el desayuno; o el peine con el que solía arreglar su bigote.

Además, entre sus pertenencias se encontró también un kit de costura, unos lentes de sol, pequeñas figuras felinas, un tarro de galletas; o incluso sus emblemáticas capa y corona, que el artista lució durante la gira Magic de Queen, en 1986.

Mary Austin y Freddie Mercury tuvieron un romance en 1970 Instagram

Mary Austin, quien fue pareja del intérprete de “Don’t stop me now” durante seis años, indicó que una parte de la recaudación de la subasta, que contempló los objetos personales de Freddie Mercury, irá destinada a asociaciones benéficas. Así, destacó que se trata de las organizaciones Mercury Phoenix Trust, fundada por el propio May y su compañero Roger Taylor; y de Elton John Aids Foundation, que acompaña en la lucha contra el VIH-sida.