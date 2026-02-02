Brilla en la actuación y abrió en Madrid el restaurante que eligió Susana Giménez para celebrar su cumpleaños

El 29 de enero, Susana Giménez cumplió 82 años y para celebrarlo se reunió con un círculo íntimo en un restaurante nuevísimo del barrio de Chamberí, en Madrid. Pero no se trató de cualquier espacio gastronómico, sino de Ancho, un local con cinco dueños argentinos, entre los que se encuentra el actor Matías Mayer. Si bien la imagen de la diva causó repercusión en las redes sociales, el actor habló con LA NACION y contó cómo fue emprender en la capital española con un concepto de cocina de autor que los llevó a tener reservas agotadas durante todo enero.

Matías Mayer en su rol de "El Polaco" en la serie Barrabrava Gentileza Prime Video

Quien ingresa a Ancho puede sentirse en cualquier restaurante de Buenos Aires. Luces tenues, ambiente amigable y una invitación al relax como nos caracteriza a los argentinos cuando estamos con amigos. Esa esencia se transmite al cruzar su puerta y es uno de los encantos que enamoró a los madrileños.

Ancho se inauguró el 7 de enero de manera oficial; previamente hicieron una ronda de prueba de menú durante diciembre (Fuente: Gentileza - Matías Mayer)

El proyecto de Ancho nació hace dos años, cuando eligieron el local y empezaron a diseñar absolutamente todo. Fue una idea de tres amigos que se mudaron a Madrid con la intención clara de abrir un punto gastronómico de distinción.

Mayer destacó que dos son amigos suyos de toda la vida, por lo que ingresó con entusiasmo y curiosidad en este rubro del que, reconoció, poco sabía. Cabe destacar que tiene una carrera de más de una década como actor, en donde trabajó en Casi Normales, Argentina, tierra de amor y venganza, Barrabrava y Iosi, el espía arrepentido, entre otras.

“Los chicos buscaban inaugurar un sitio de primer nivel, bajo un concepto de tres pilares fundamentales: comida, vinos y servicio/ambientación, todos de excelencia. Todo eso, pero en un clima distendido y cálido, donde el cliente se sienta como en su casa”, detalló Mayer.

Ancho es un espacio gastronómico donde se come de la p*ta madre, según su lema (Fuente: Gentileza - Matías Mayer)

Pese a que en el medio del proceso tuvieron diferentes contrapuntos, entre “permisos y logística”, nunca decayeron con la idea prima de hacer realidad su meta. Por eso, convocaron al sommelier Martín Rodríguez, quien trabajó mucho tiempo en París y en Buenos Aires. Él no solo aportó sus conocimientos en gastronomía, sino que actualmente es quien gerencia Ancho.

Mayer fue el último en sumarse a esta sociedad de cinco que está compuesta, además de él y de Rodríguez, por: Maximiliano D’Aria, Augusto D’Aria y Carlos Gaziglia. Si bien los protagonistas son argentinos, en Ancho también trabajan personas de otras nacionalidades.

La cocina de Ancho es de autor, si bien combina la influencia argentina y española, cada plato pretende ser único (Fuente: Gentileza - Matías Mayer)

“En diciembre hicimos un soft opening para probar la carta y en enero abrimos oficialmente en el barrio de Chamberí. Ponerse de acuerdo entre cinco no siempre es sencillo, pero tenemos muy buena comunicación”, celebró Mayer.

—¿Por qué Ancho?

Mayer: “Tiene varios sentidos. En el mundo del vino existe la expresión ‘ancho en boca’. También jugamos con el nombre porque el local es angosto, buscando que sea un ambiente que te agasaje de forma expansiva. Además, unía los dos mundos por el juego del truco (el ancho de basto o de espada)”.

Menú de calidad y de autor

Mayer indicó que, si bien se ofrece cocina de autor, “no es pretenciosa”. Cuenta con productos de estación que son seleccionados con minuciosidad y delicadeza. En el restaurante puede hallarse una influencia española, argentina y, en menor medida, italiana, aunque también se pretende innovar en las propuestas. La chef a cargo es Luciana Sigaut.

La cocina de Ancho es de autor, si bien combina la influencia argentina y española, cada plato pretende ser único (Fuente: Instagram/@ancho.madrid)

“Nuestro plato estrella es la tira de asado con reducción de vino tinto y setas locales, cocinada por 20 horas a baja temperatura. Es de los más celebrados. También tenemos un pulpo con chimichurri, mezclando un clásico español con sabores nuestros. En cuanto a los vinos, tenemos etiquetas de Argentina, España, Francia… todas seleccionadas por Martín”, describió el actor.

La visita de Susana Giménez

Según los videos que Mayer compartió en su cuenta de Instagram, Susana Giménez estuvo acompañada de Ricardo Darín y su esposa, Florencia Bass, entre otros amigos cercanos como Luis y Bernardita Cella. Además, dijeron presente su hija, Mercedes Sarrabayrouse, los nietos de la diva y también Teté Coustarot.

Susana Giménez celebró su cumpleaños en Ancho

“Fue increíble. Un delirio”, dijo Mayer entre risas y con orgullo. “Uno de nuestros socios es muy allegado a Coustarot y surgió la posibilidad de que festejara su cumpleaños allí. Se organizó de un día para el otro”, mencionó. Asimismo, resaltó que Óscar Martínez también fue a Ancho, antes que la diva.

Susana Giménez en Ancho junto a Ricardo Darín, Teté Coustarot, sus nietos, hija y demás amigos (Fuente: Instagram/@ancho.madrid)

Reservas agotadas

Mayer no salió de su asombro cuando explicó que en menos de un mes de apertura oficial Ancho se quedó sin reservas durante todo enero. “Fue impresionante, explotó. Estuvimos con las reservaciones al ‘taco’”.

Óscar Martínez en Ancho junto a Matías Mayer (arriba); Matías Mayer junto a Javier Ponzo y Luli Laprida (abajo) (Fuente: Instagram/@ancho.madrid)

—¿Cómo es la devolución de los clientes? ¿Van más argentinos o españoles?

“La verdad, que viene bastante repartido. Vienen muchos españoles, es decir, locales; de hecho, muchos vecinos de la zona que nos empezaron a descubrir por simplemente pasar caminando o porque se enteraron de estar cerca. También sucede mucho del boca a boca a medida que la gente fue viniendo, como es el caso de los argentinos, de conocidos que lo recomiendan y así sucesivamente. Muchos nos dicen que les encanta, que se sienten como en su casa”.

Las reservas de Ancho en enero "explotaron" y el restaurante se convirtió en un boom en el barrio de Chamberí (Fuente: Gentileza - Matías Mayer)

Sobre su apreciación acerca de lo que sucedió con Ancho, Matías Mayer sentenció: “Todo es muy surrealista ahora. Estamos disfrutando el presente, viendo cómo cobran forma años de trabajo. Como algo lejano y fantasioso, nos gustaría abrir otro local, pero hoy estamos enfocados en aprovechar este momento hermoso”.

Para conocer más sobre Ancho, podés ingresar en su perfil de Instagram: @ancho.madrid y realizar una reserva a través del link de la biografía.