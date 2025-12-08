Son argentinas, tienen una pastelería en Ámsterdam y se les sentó a almorzar Máxima

Máxima Zorreguieta suele tener una vida activa y pública más allá de su rol como esposa del rey Guillermo de Orange. Es común verla en ceremonias, eventos y colectas propias de los Países Bajos y hasta en foros internacionales. Pero esta vez escapó de los flashes y del ojo de la prensa y apareció sin previo aviso en Amsterdam Baking Company, una pastelería fundada por las argentinas Marisol y Nina en 2023 y cuya historia había sido contada por LA NACION.

La visita de la monarca no solo las sorprendió, sino que el posteo de las dueñas de la marca en su cuenta de Instagram se volvió furor en las redes sociales.

Mediante un reel, las emprendedoras relataron de principio a fin cómo fue el paso de Zorreguieta por su local, qué compró, qué degustó y qué tipo de dulce eligió llevarse a la Casa Real, con un guiño a sus raíces.

Nina y Marisol después de la visita de Máxima a su pastelería en Ámsterdam (Fuente: Instagram/@amsterdambakingcompany)

“¿A qué no saben quién vino hoy? No todos los días entra la reina de Holanda a tu pastelería”, empezó el video en el que se muestra a las propietarias de Amsterdam Baking Company en su rutina habitual. “Hace dos días estábamos grabando contenido en nuestra tienda de Oost en Ámsterdam cuando de pronto entra Máxima. Sí, la reina de Holanda”, confirmaron con alegría y asombro.

“Llegó a almorzar a nuestra tienda. Imaginate nuestras caras. No lo podíamos creer”, señalaron a la vez que indicaron la petición de Zorreguieta: “Ella fue tan amable, tan sencilla. Nos pidió que no la grabáramos, claro. Y aunque justo estábamos en pleno rodaje, decidimos guardar los teléfonos y respetar ese momento.

“Nos fuimos a la parte de atrás. A seguir trabajando, o bueno, intentar trabajar. Estábamos nerviosísimas”, comentaron, al mismo tiempo que en el reel se enseñó el rostro de las dueñas con expresiones felices. “Tardamos como dos horas en volver a enfocarnos. Los clientes entraban, algunos se daban cuenta de quién era, otros no. ¡Qué honor! El pecho se nos hinchaba de orgullo”, añadieron.

Incluso explicaron que la reina se acercó a la cocina y les preguntó por las máquinas, los hornos y la producción de cada panificado y dulce argentino. También se apresuró a hacer un pedido como cualquier otra persona, hasta que remarcaron que “lo más lindo fue cuando agarró con toda la emoción del mundo unos alfajores de maicena que teníamos en la estantería navideña. Son sus favoritos, claro”.

Máxima se llevó a casa los alfajores de maicena que tanto ama (Fuente: Instagram/@amsterdambakingcompany)

“Nos dijo que le encantaban y que le hacía mucha ilusión llevarse este sabor tan nuestro a su casa. Fue como verla volver por un rato”, reflexionaron las dueñas y concluyeron: “Gracias Máxima por venir a visitarnos. Esto solo nos confirma que cuando emprendés con el corazón, en serio, nunca sabés quién puede entrar por tu puerta. Y eso no tiene precio”.

Cómo nació Amsterdam Baking Company

Hace un año Nina y Marisol hablaron en exclusiva con LA NACION y contaron cómo fue el principio de esta pastelería que desarrollaron a pulmón y que hoy tiene dos locales en los Países Bajos. No solo conquistaron el paladar de los argentinos y latinoamericanos, sino que además, se ganaron el afecto de los neerlandeses.

Marisol y Nina comenzaron su emprendimiento de medialunas antes de la pandemia; si bien la venta fue solo online, creció exponencialmente (Fuente: Gentileza - Amsterdam Baking Company)

Ambas se conocieron por un trabajo en común y la química entre ellas fue tan buena que empezaron a cocinar medialunas y las ofrecieron en un grupo de Facebook de argentinos en Holanda. De inmediato fueron furor. Su trabajo como socias empezó en el comienzo de 2021, en plena pandemia, y poco a poco ampliaron su abanico de productos. Además de las facturas de un principio, desarrollaron el alfajor de maicena en honor a los preferidos de la reina Máxima y dos versiones de alfajores tipo Mar del Plata.

En 2023, abrieron su primer local de Ámsterdam, a la par que continuaron con la venta online y se expandieron, no solo a los pueblos aledaños, sino con entregas a Bélgica.

Las medialunas se convirtieron en el primer producto que vio nacer a las socias (Fuente: Gentileza - amsterdambakingcompany)

En 2024 la prensa neerlandesa las destacó por los alfajores de maicena que prepararon para el avant premiere de la serie Máxima, de MAX. En la actualidad ampliaron su personal y expandieron la marca, que se consolidó como una referente de la gastronomía albiceleste al otro lado del planeta.