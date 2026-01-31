Susana Giménez celebró su cumpleaños en Madrid acompañada por su círculo más íntimo, pero sin sus nietos

El miércoles 29 de enero, Susana Giménez celebró su cumpleaños número 82 y, de paseo por Madrid, celebró en un exclusivo restaurante italiano junto a un reducido grupo de amigos. Este viernes, en tanto, la diva volvió a soplar las velitas en un entorno más íntimo, acompañada por parte de la familia Darín.

A través de sus redes sociales, Susana compartió un video de la primera noche de festejo, en el que aparece sonriente, sentada en el centro de la mesa de un elegante restaurante de la capital española. A su lado estaban los hermanos Luis y Bernarda Cella -los hijos del histórico productor que la acompañó durante décadas en la televisión-, el diseñador Marcelo Fernández e Inés Hernández, su incondicional asistente. “¡Gracias a todos los que me escribieron! ¡Los amo!”, escribió la conductora en su publicación.

Como de costumbre, la conductora recibió cientos de saludos en las redes sociales por parte de destacadas figuras del espectáculo. Entre ellos, el que más sobresalió, sin dudas, fue el de Mirtha Legrand, quien hizo un emotivo posteo para celebrar a su amiga y colega a través de su cuenta oficial de Instagram.“Feliz cumpleaños querida amiga. ¡Gracias por tantos momentos compartidos!”, escribió junto a una foto juntas en su historia, que enloqueció a más de un millón de seguidores.

En contraposición a Susana, que prefiere un cumpleaños íntimo y lejos del ruido de Buenos Aires, la otra gran diva argentina, Mirtha Legrand, llegó esta semana de Mar del Plata donde hizo sus programas y salió reiteradas veces al teatro, para comenzar con los detalles de la organización de su cumpleaños número 99, a festejarse el próximo 23 de febrero en la casa de su hija, Marcela Tinayre.

Los hermanos Cella junto a la diva de los teléfonos, en su festejo íntimo en Madrid

Este viernes, en tanto, Susana tuvo un nuevo festejo acompañada por Ricardo Darín, Florencia Bas y su hija Clara, quienes se encuentran en la capital española a la espera de que se produzca el nacimiento del hijo que esperan el Chino Darín con Úrsula Corberó. “Nos reímos muchísimo, como siempre, con amigos queridos que vinieron especialmente. ¡Los amo!“, escribió la diva junto a las imágenes en blanco y negro con las que ilustró la velada.

Diva de bajo perfil

No es la primera vez que Susana prefiere un festejo íntimo a una gran fiesta. El año pasado cenó en un exclusivo restaurante de Miami con su hija Mercedes Sarrabayrouse y un reducido grupo de amigos (los diseñadores Nico García Mayor y Marcelo Fernández, y el empresario brasileño Pedro Azevedo). Entre los platos que degustaron aquella noche había jamón crudo, burrata y una torta con forma de corazón. En aquel momento, tal como este año, los grandes ausentes fueron sus nietos, Lucía y Manuel Celasco.

"Te amamos para siempre", escribió Bernarda Cella debajo de una postal del cumpleaños de Susana

Pero si de festejos se trata, la última gran fiesta que dio la diva fue hace dos años cuando celebró sus 80 en su estancia La Mary de Punta del Este rodeada de amigos y familia. Aquel lunes, alrededor de las 20, invitados de varios países comenzaron a llegar al lugar. Desde Cristian Castro, que cantó en el evento; Oscar González Oro, Teresa Calandra, Sebastián Yatra, los Montaner, su amiga inseparable Teté Coustarot, Marcela Tinayre acompañada de Nacho Viale, el Puma Rodríguez, hasta Elizabeth Vernaci, Marley y Humberto Tortonese, que fueron unos días antes a la ciudad para poder presenciar la última función de Piel de Judas, la obra que hasta ese momento Giménez estaba protagonizando en Uruguay.

Susana Giménez cumplió 82 años y lo celebró en Madrid (Foto: Instagram @Gimenezsuok)

Además de sus hermanos Patricio y Carolina Giménez Aubert, estaba su hija Mercedes. También fue de la partida Ricardo Darín junto con su esposa, que al entrar fue interceptado por los medios. “Traje hambre”, bromeó cuando le preguntaron qué había llevado de regalo a quien fuera su pareja en los 80. Es que todos coincidían en lo difícil que era elegir un obsequio para ella. Sin dudas el más original fue Adrián Suar, cuando en 2018 sorprendió a la homenajeada y a los presentes, al darle por sus 74 años una caja de herramientas. A puro baile, primero a cargo de Cristian Castro, la gran noche de los 80 de Susana cerró con un show en vivo de otro amigo, Palito Ortega, quien había viajado especialmente para la fecha.

En los últimos días, según contó Adrián Pallares en Intrusos, Susana fue confirmada por Telefe para ser una de las caras del Mundial que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio, siguiendo cada instancia de la Selección. Además, como figura del canal, una de las ideas de la emisora es que la conductora retome su formato clásico, con figuras internacionales en su living, hacia finales de año.