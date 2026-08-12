Brilló como modelo, toda la Argentina se rindió ante su belleza y a los 71 años practica deportes extremos

Virginia Elizalde, figura indiscutida de la moda nacional e internacional durante décadas, logró redefinir su imagen pública tras abandonar las pasarelas hace más de 40 años. Hoy por hoy, a sus 71 años, cumplidos el pasado 3 de febrero, la exmodelo no solo mantiene una presencia física destacada, sino que se consolidó como una de las influencers de bienestar más consultadas en el ecosistema digital, donde suma más de 61 mil seguidores.

Su metamorfosis desde el modelaje hacia la práctica constante de deportes extremos captó la atención del público, convirtiéndola en un símbolo de vitalidad y superación personal.

La modelo causó furor entre los 80 y 90 siendo una de las figuras del modelaje más destacadas de Argentina (Fuente: Instagram/@virginiaelizalde)

En un reciente posteo de Instagram, con motivo de su último aniversario, Elizalde compartió una reflexión sobre sus pilares fundamentales: la familia, los amigos y la búsqueda constante de nuevas metas.

“Cumplí 71. Hace un año, cuando cumplí 70, miré hacia atrás y les conté parte de mi historia. Hoy miro hacia adelante y les cuento que voy a seguir moviéndome, poniéndome metas, aprendiendo, agradeciendo siempre, disfrutando mi familia y rodeándome de personas que suman. Siempre voy a seguir eligiendo vivir intensamente”, sostuvo al pie de la publicación, donde documentó sus actividades realizadas entre 2025 y comienzos de 2026.

Para la exmodelo, el paso del tiempo no constituye un impedimento para la acción. “La edad no define lo que podés hacer. Lo definen tus ganas, tu actitud, tu energía y tu decisión de no ponerte límites”, enfatizó.

A lo largo de su vida practicó más de 55 deportes (Foto: Instagram @virginiaelizalde)

La inclinación de Elizalde por el riesgo comenzó formalmente tras el nacimiento de su hija Catalina en 1983. Si bien su carrera en el modelaje exigía dedicación total, su herencia familiar —padres deportistas que practicaban tenis, golf y remo— terminó por emerger como una influencia decisiva.

“A los 18 años me compré mi primera moto con la primera foto que hice como modelo y, a los 20, me compré una de 400 cilindradas con otra publicidad. Era raro en esa época ver a una mujer andando en una moto grande”, relató en diálogo con LA NACION sobre sus inicios en el terreno físico.

Virginia Elizalde compartió los mejores momentos de su vida con motivo de su cumpleaños número 71 (Foto: Instagram @virginiaelizalde)

El punto de inflexión profesional ocurrió cuando, tras un período de menor actividad laboral, una amistad la introdujo al mundo del windsurf. “No paré hasta que me salió. Después empecé a hacer regatas y a competir”, recordó. Ese interés inicial derivó en una carrera incesante por explorar disciplinas de alta exigencia. Según sus propios registros personales, Elizalde practicó más de 55 deportes, incluyendo el bobsleigh, una disciplina de nieve que logró concretar tras un intento fallido en Suiza por condiciones climáticas adversas.

Su enfoque motivacional generó múltiples reacciones en su entorno. Su hija Angie destacó su actitud frente a la vida, mientras que figuras como Sergio Lapegüe y Yuyito González elogiaron su capacidad para disfrutar de sus intereses. La premisa de Elizalde se mantiene firme: evitar las excusas y priorizar el disfrute. “Que la edad nunca sea una excusa para dejar de vivir porque la vida es demasiado linda para dejarla pasar”, concluyó la modelo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA