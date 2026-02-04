Brilló como modelo, toda la Argentina se rindió ante ella y a los 71 años reveló su secreto para practicar deportes extremos

Virginia Elizalde es recordada en el mundo de la moda por su imponente paso por las pasarelas nacionales e internacionales. Pero a pesar de que ya hayan pasado más de 40 años de esa etapa, la modelo se mantiene intacta y más feliz y vital que nunca. A partir de 1983 y con la llegada de su hija Catalina, Virginia se apasionó por los deportes extremos y hoy en día es considerada una de las influencers fitness más consultadas en redes sociales.

El pasado 3 de febrero, y con motivo de su cumpleaños número 71, compartió un posteo motivacional con sus más de 61 mil seguidores en Instagram, en el que explicó que los grandes pilares de su vida son su familia y amigos, seguir animándose a superarse mental y físicamente cada día, y buscar siempre nuevos sueños que cumplir.

Virginia Elizalde compartió los mejores momentos de su vida con motivo de su cumpleaños número 71 (Foto: Instagram @virginiaelizalde)

"Cumplí 71. Hace un año cuando cumplí 70 miré hacia atrás y les conté parte de mi historia. Hoy miro hacia adelante y les cuento que voy a seguir moviéndome, poniéndome metas, aprendiendo, agradeciendo siempre, disfrutando mi familia y rodeándome de personas que suman. Siempre voy a seguir eligiendo vivir intensamente“, comenzó diciendo al pie del posteo, al que sumó fotos y videos de los mejores momentos que atravesó durante 2025 y comienzos de 2026.

La familia es uno de los grandes pilares para la modelo (Foto: Instagram @virginiaelizalde)

A su vez, recordó a sus pares: “La edad no define lo que podés hacer. Lo definen tus ganas, tu actitud, tu energía y tu decisión de no ponerte límites. Que la edad nunca sea una excusa para dejar de vivir porque la vida es demasiado linda para dejarla pasar. 71, agradecida y feliz. Vamos por mucho más”.

Virginia mostró los destinos paradisíacos que descubrió en el último año (Foto: Instagram @virginiaelizalde)

Al pie del posteo, la modelo recibió gran cantidad de mensajes de cariño de sus familiares, amigos del medio y fanáticos. “Má. ¡Sos lo máximo! La que con una sonrisa festeja haber cumplido 71 tan orgullosamente. Sos un gran ejemplo. Te amamos", le dijo su hija Angie. En tanto, Sergio Lapegüe le recordó: “¡Felicidades Vir! ¡Es todo lo que decís! Ni más ni menos. Disfrutar haciendo lo que te gusta. SOS un ejemplo". Y su amiga Yuyito González agregó: “Feliz cumpleaños, reina. Además de todo sos adorable”.

¿Qué deportes extremos practica Virginia Elizalde?

El primer deporte extremo que apasionó a Virginia Elizalde fue el windsurf, disciplina que descubrió a los 28 años. En una entrevista con LA NACION, explicó cómo surgió la necesidad de desprenderse del mundo de la moda y aventurarse en una vida ligada al deporte, un terreno que hasta entonces desconocía por completo.

“Hacía taekwondo, pero más por un tema de defensa personal que por otra cosa. A los 18 años me compré mi primera moto con la primera foto que hice como modelo y, a los 20, me compré una de 400 cilindradas con otra publicidad. Era raro en esa época ver a una mujer andando en una moto grande. Después se me despertó el bichito porque mis padres eran muy deportistas: mi mamá remaba, jugaba al tenis y al golf, algo que no era común en ese momento”, relató.

A lo largo de su vida practicó más de 55 deportes (Foto: Instagram @virginiaelizalde)

“Desde los 18 hasta los 28 años trabajé muchísimo como modelo y apenas tenía tiempo. A los 28 nació Cata, le di de mamar un año, me relajé un poco, trabajé menos y una amiga me invitó a aprender windsurf, que era un deporte nuevo. Yo soy de las que piensa ‘perseverá y triunfarás’, así que no paré hasta que me salió. Después empecé a hacer regatas y a competir”, recordó con orgullo sobre su evolución.

Sin embargo, sus aprendizajes no terminaron allí. “En una época me había quedado pendiente el bobsleigh —deporte de nieve que se practica con un trineo ligero— porque habíamos ido especialmente a Suiza, pero la pista se rompió ya que no hacía tanto frío. Más adelante lo hice. Una vez los contamos con mi marido y son más de 55 los deportes que practiqué”, supo rememorar.