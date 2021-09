Brilló en Game of Thrones pero abandonó la actuación para dedicarse a la música

El actor noruego Kristofer Hivju, conocido en todo el mundo por interpretar al valiente y carismático Tormund o el “mata gigantes” en Game of Thrones, decidió dar un giro en su vida profesional. Antes de llegar a los set de televisión, el actor confesó que seguía una de sus grandes pasiones: la música. Pero casi por un mandato familiar terminó abrazando la carrera de sus padres y su abuela. Ahora, sin embargo, volverá a su primer amor de la mano de una banda.

A través de un divertido video que publicó en Instagram, el actor le avisó a sus fanáticos que The Garbage King está de regreso. El cantautor y compositor norteamericano Luke Elliot lo invitó a ser su telonero en el concierto que se va a brindar en el Rockefeller Music Hall de Oslo este miércoles, pero también es el primer paso de lo que se viene en un futuro cercano.

“Este es mi regreso como músico después de 20 años de mi desvío como actor. Estaré tocando con mi banda y estoy muy emocionado por ello. Me encanta la música de Luke, sus letras y su mística”, reveló después de seguir halagando al músico. Por otro lado adelantó que se vienen nuevas noticias respecto de su otra pasión. “Tengo un álbum en camino”, dijo sobre una colaboración que hará con un amigo y productor.

El actor de Game of Thrones anunció que vuelve a la música

Hace unas semanas brindó una entrevista para Scan Magazine en la que reveló que sus padres Erik Hivju, Lieselotte Holmene y su abuela Inger Worren marcaron el camino que con los años tomó, casi como una herencia familiar, y que hoy lo llevaron a ser conocido en todo el mundo. “No quería dedicarme a la actuación, en absoluto, quería ser una estrella de rock. Crecí viéndolos y nunca me conecté con ellos, así que toqué la guitarra y fui a la escuela de música. Pero luego, para estudiar música, tenías que hacer un año de música, teatro y danza antes de poder elegir, así que entré y me eligieron como Hamlet”, recordó.

Al interpretar ese papel, dijo, sintió que algo había cambiado en su vida. La conexión con el público lo hizo hacer un clic en lo que quería para su futuro y su verdadera vocación estaba puesta en un lugar distinto al que él pensaba. “En la última actuación corrí por los pasillos de la escuela para decirle a la maestra que quería cambiar”, reveló.

El actor que interpretó a Tormund confirmó que vuelve a la música, su primera pasión

Tormund se unió a Game of Thrones en la tercera temporada de la serie y según reveló encarar ese papel le “cambió” la vida por completo. “La gente me reconoce donde quiera que vaya. Si bien crecí con eso por mis padres y mi abuela, pero los actores tienen un gen que dice que quieren atención y viven para llamar la atención. Pero después de unos 15 meses más o menos, eso desaparece y ya no es tan divertido. Esto es simplemente un trabajo que te gusta, como cualquier otro y te convertís en el embajador de ese proyecto”, sostuvo.