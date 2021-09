Mirtha Legrand volvería a la televisión con la condición de tener a una invitada especial

Cuando comenzó la pandemia, Mirtha Legrand dejó su rol como conductora a Juana Viale. Desde entonces, en lo que se creía que iba a ser un reemplazo corto, la nieta de Mirtha llegó a brillar tanto en La noche de Mirtha como en Almorzando con Mirtha Legrand. Ahora, con la flexibilización de algunas medidas por la pandemia de coronavirus y el avance de la campaña de vacunación, la conductora planea un regreso a medias, en el que podría hacerse cargo del programa de los domingos al mediodía, dejando a Viale con la conducción del programa de la noche de los sábados. Sin embargo, para que este regreso se concrete, la diva puso una condición relacionada con los invitados de primer programa.

Días atrás, Mirtha volvió por una única vez a conducir La noche de Mirtha (eltrece). Tras el programa, la nieta de la diva contó qué le dijo la conductora sobre un posible regreso definitivo. “Me dijo: ‘Volvé vos a trabajar’”, confió Viale. Más allá de esta frase, Juana aclaró que su abuela disfrutó mucho de regresar al programa pero que aún no se siente preparada para ponerse al frente todas las semanas. Eso parece haber cambiado en las últimas horas, ya que, según trascendió, Mirtha estaría dispuesta a volver, aunque no con el mismo ritmo que tenía antes de la pandemia de Covid-19.

Según anticipó Luis Ventura en El Noti de A24, la conductora habría asegurado: “Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío no retomaré mi trabajo. El brote tan fuerte que hubo me acobardó”. Además, de acuerdo con información que hizo pública el periodista, el regreso está condicionado por la posibilidad de tener a Susana Giménez como invitada.

Por estos días, según contó Ventura, ambas conductoras mantienen un diálogo fluido y están atentas al estado de salud de la otra. En particular, luego de que Susana contrajera coronavirus, Mirtha se mostró muy preocupada por la situación de su colega. Tal cual señaló el periodista, en los próximos meses empezarán las negociaciones entre el Grupo Clarín, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A, y la productora de Mirtha Legrand, con lo que esperan recuperar el rating previo al reemplazo de Juana Viale. “Desde la empresa exigen solo una cosa: ‘Queremos la mesazas de Mirtha pero con Mirtha Legrand en la mesa’”, señaló Ventura.

Mirtha Legrand y Susana Giménez mantienen un diálogo fluido y están atentas al estado de salud de la otra; en particular, luego de que Susana contrajera coronavirus, Mirtha se mostró muy preocupada por la situación de su colega Mauro V. Rizzi - LA NACION

Además, el periodista contó que hay un fuerte interés no solo por recuperar los niveles de audiencia previos a marzo de 2020, sino también por volver a cierto estilo y selección de invitados que existía cuando Mirtha estaba al frente de los programas. “Mirtha Legrand te mete un programa antes de las elecciones. En noviembre, va a hacer un programa bien político”, cerró el periodista, para dar cuenta del marcado estilo de la diva.