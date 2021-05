¿Quién mató a Sara? Todo lo que hay que saber antes de ver la segunda temporada

“Pocos de nosotros somos lo que parecemos”. Con esa frase de Agatha Christie comienza la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?, que se estrenó este miércoles en Netflix. En ella, el protagonista logra descubrir la verdadera personalidad de su hermana, quien murió asesinada antes de que él fuera inculpado y condenado a 18 años de cárcel.

Si viste los diez capítulos de la primera entrega, te vas a devorar los ocho episodios de la segunda de un tirón. Esta ficción mexicana regresa llena de intrigas e incluirá la resolución del asesinato de Sara (Ximena Lamadrid), la hermana del personaje central, Alejandro Guzmán (Manolo Cardona).

Mientras desentraña los secretos del crimen, Álex conoce la otra cara de Sara. En tanto, el misterioso cadáver enterrado en el fondo de su casa se convierte en una bomba de tiempo que puede devolverlo a prisión. Por eso, el protagonista debe investigar a contratiempo y juntar las piezas que revelan la verdadera y terrible historia de su hermana asesinada y su relación con la familia Lazcano.

Trailer de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?

¿Quién mató a Sara? fue un verdadero suceso en Netflix que puso a las producciones mexicanas en el centro de la escena. El primer episodio se estrenó el 24 de marzo de 2021 y estuvo varias semanas en el top 10 de lo más visto en Netflix en la Argentina.

Esta ficción que mezcla drama, suspenso, misterio y romance mantuvo en vilo a los usuarios de la plataforma de streaming. Y su rotundo éxito dio pie para confirmar una segunda temporada y realizarla en tiempo récord.

“Esta temporada viene cargada, explosiva, es hasta mejor que la primera. Muy adictiva. Vamos a conocer personajes que no conocíamos y sabremos quién era Sara. Pero lo más importante para el espectador es que va a recibir respuestas a todas las preguntas que se ha hecho. Además, en los nuevos capítulos se pone sobre la mesa el tema de la salud mental, algo muy necesario en estos tiempos y que continúa siendo algo muy estigmatizado”, contó en una reciente entrevista el actor Manolo Cardona.

Ahora bien, ¿qué hay que saber antes de ver los nuevos episodios?

1. Nuevos personajes

Al elenco que ya conocemos se incorporan Daniel Giménez Cacho, Antonio de la Vega y Matías Novoa. Pese a que hasta el momento los productores no revelaron cuál es su papel en esta historia, y solo queda darle play para develar el misterio, se pudo ver en los avances que Giménez Cacho encarna al especialista que atendió a Sara en un centro de salud mental.

Imágenes de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? con Antonio de la Vega como Abel y Ximena Lamadrid como Sara NETFLIX

Además de los ya nombrados protagonistas, actúan en la serie Carolina Miranda (Elisa Lazcano), Ginés García Millán (César Lazcano), Claudia Ramírez (Mariana Toledo de Lazcano), Eugenio Siller (José María "Chema" Lazcano) y Alejandro Nones (Rodolfo Lazcano). Los hermanos Lezcano tienen también su versión de jóvenes, tal como Álex Guzmán, quien en su adolescencia es interpretado por el argentino Leo Deluglio.

El protagonista de esta historia no es el mismo que conocimos en la primera temporada. En los episodios iniciales, un Alejandro enojado y sediento de venganza tras 18 años de injusto encarcelamiento busca hundir a la familia Lezcano, que lo culpó del crimen de su hermana y le impidió acompañar a su madre en sus últimos días de vida.

En la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?, Álex, el personaje de Manolo Cardona, enfrenta nuevos misterios NETFLIX

En esta segunda parte, el personaje de Cardona se choca con una realidad que no esperaba: Sara tenía un costado que él no conocía. Por eso, además de encontrar al culpable de su muerte, debe descubrir qué fue lo que ocurrió antes del asesinato y a quién pertenecen los huesos que halló en su jardín.

3. Los sospechosos de matar a Saracertado, recibe información que no tenía y tiene que empezar a investigar sobre esa Sara que no conoció. Mientras, irá entendiendo el por qué y quiénes fueron los causantes de la muerte de su hermana”, reveló Cardona en un a reciente entrevista con Fotograma.

La primera temporada dejó varias incógnitas. Pese a que el crimen parecía resuelto, comenzaron a conocerse otros posibles sospechosos y sus móviles para cometer el asesinato.

Mariana Lezcano, la madre de la familia, es la primera que queda señalada como la culpable, ya que fue quien le pidió a Elroy (Héctor Jiménez) que cortara las cuerdas del paracaídas. Mientras que el hijo adoptivo de la mujer es quien manipula este artefacto, no se sabe si fue él quien llegó a adulterarlo.

Por otro lado, se presume también que César Lazcano podría haber sido el autor intelectual del crimen. Primero, la joven muerta estaba embarazada de él y salía con su hijo, lo cual hubiera sido un escándalo para un empresario con su prestigio.

Ginés García Millán encarna al malvado César Lazcano en la serie de Netflix NETFLIX

Otro personaje siniestro que podría haberla asesinado es Sergio, la mano derecha de César: Sara descubre que es un asesino y quiere denunciarlo.

Además, “Chema” Lezcano, el hermano de Rodolfo y novio de Sara, queda bajo la lupa luego de que la adolescente se diera cuenta de que tiene un enamoramiento con su hermano y lo descubre en diversas oportunidades acosándolo. Y eso no es todo: el cuchillo utilizado para manipular el paracaídas es el que Álex le regaló a él por su cumpleaños.

Por último, casi al final de la primera temporada, se da a conocer que Marifer (Ela Velden/Litzy), la mejor amiga de Sara, tuvo una pelea muy fuerte con la víctima antes de que fuera asesinada y tanto la primera temporada como el tráiler de la segunda demuestran que ella podría ser la enigmática Diana Cazadora.

4. La pelea entre Chema y Lorenzo

Al final de la primera temporada, Chema y su pareja, el abogado Lorenzo Rossi (Luis Roberto Guzmán), se distancian. Los roces entre ellos se dan como consecuencia del rechazo que sufren por parte de la familia Lazcano.

Eugenio Siller se pone en la piel de José María "Chema" Lezcano en ¿Quién mató a Sara? NETFLIX

Sin embargo, los hombres subrogaron el vientre de una vieja amiga y están esperando su primer hijo, una situación que también se ve envuelta en un peligroso conflicto. Los nuevos capítulos muestran también cómo sigue la relación entre ambos y las amenazas que enfrentan.

5. ¿Se viene una tercera temporada?

En principio, no. Por lo menos eso es lo que confirmó el actor argentino Leo Deluglio en una reciente entrevista con Spoiler. “Yo que conozco la historia y sé cómo termina la serie, veo difícil una próxima porque no habría de dónde agarrarse, se resuelve todo, se conoce quién mató a Sara”, adelantó.

Dos actores de ¿Quién mató a Sara? confirmaron que en la segunda temporada se revela la identidad del asesino, por lo que una tercera entrega es dudosa NETFLIX

Aunque para Cardona, no sería extraño que le encontraran la vuelta a la historia para una tercera entrega. “De la mano de unos guionistas tan geniales puede pasar de todo, cualquier vuelta de tuerca es posible. No me extrañaría que hubiera cabida para una tercera temporada y ojalá que pase. Pero no lo sabemos aún”, afirmó el actor.

