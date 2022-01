Britney Spears celebró volver a tomar una copa de vino después de 13 años: “Ya es suficiente”

Britney Spears celebró hace poco más de dos meses la finalización de la tutela que tenía su padre James “Jamie” Spears.De esta manera, el hombre ya no tiene manejo sobre sus finanzas y su vida personal, algo que ella misma había considerado como algo “cruel” y “abusivo”. Desde ese momento, la artista comenzó a contar en las redes sociales los pormenores de su vida en “libertad” en la que, por ejemplo, tomó su primera copa de vino en trece años.

En Instagram, la cantante compartió una carta sobre las críticas que recibe por su forma de encarar su nueva vida y calificó de “odiosos” a quienes la cuestionar por su manera de ver las cosas después de la batalla legal que comenzó el 1 de febrero de 2008. Además, se refirió puntualmente a los creen que no debería bailar con la música de Madonna.

“Estoy segura de que parece extraño que baile tanto con Madonna. Me doy cuenta. Es como si no lo estuviera intentando tanto, es como si me estuviese autocomplaciendo. Bueno, eso es exactamente lo que su música me genera”, expresó en la red social.

Britney Spears suele utilizar su cuenta de Instagram para contar su vida en "libertad"

En ese sentido, contó que después de los tantos años que duró la tutela de su padre, ahora busca disfrutar de los placeres de la vida. “Quiero decir que el fin de semana pasado tomé mi primera copa de vino tinto. Esperé 13 años. ¡Ya fue suficiente!”, indicó.

Asimismo, la cantante señaló que el enfrentamiento que tuvo con sus allegados le enseñó a ver de otra forma sus actitudes y a amarse a sí misma. “En el sarcasmo de mi ‘yo, yo y yo’, mi familia me enseñó bien con sus acciones, por ejemplo, a ser egoísta y a amarme a mí misma, a seguir jugando”.

También reflexionó sobre lo que se considera un derecho de una persona libre. “Vivimos en un mundo en el que todos tenemos derecho a hablar, a conducir, a comprar alcohol, a festejar, a tener dinero en efectivo”, enumeró.

En noviembre de 2021, un juez determinó el fin de la tutela del padre de Britney Spears sobre ella Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Por otra parte, apuntó sobre las críticas que recibe sobre las coreografías que comparte en su cuenta de Instagram, donde la gente le hace comentarios que la afectan. “Me disculpo por contarlo y por bailar un poco más lento. Me pregunto ‘¿qué estaba pensando?’. Nadie es perfecto. Sí, leí los comentarios y la gente es absolutamente odiosa”, cerró.

La artista reflexionó sobre su vida y contó que tomó su primera copa de vino en 13 años Instagram

Cabe recordar que a principios de 2008, cuando fueron otorgados todos los derechos a su padre, Britney fue hospitalizada en varias oportunidades en medio de versiones que apuntaban al supuesto consumo de alcohol y otras sustancias. En noviembre de 2021, y después de una gran lucha, la Justicia de Estados Unidos terminó con la tutela que ejercía James sobre ella, dándole de esta forma libertad a Britney para rehacer su vida.