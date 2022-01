El inesperado apoyo de Carmen Barbieri a las mellizas Mara y Dona que se enojaron con Julieta Prandi

Luego de que en un móvil de televisión Julieta Prandi hiciera un comentario para muchos poco feliz sobre las mellizas bautizadas Mara y Dona en honor a Diego, las críticas en las redes sociales no tardaron en llegar. Pero, además de los usuarios, quien opinó del episodio fue Carmen Barbieri. En su programa Mañanísma (Ciudad Magazine) no solo criticó´ a la modelo sino que le brindó su apoyo a las hermanas. “Un aplauso, acá las bancamos”, señaló.

Todo comenzó cuando Prandi, quien recientemente reveló que no se sentía a gusto con su segundo nombre y explicó los motivos, habló sobre Walter Rotundo, el fanático de Diego Armando que decidió llamar a sus hijas Mara y Dona. “Obviamente esas chicas se van a cambiar el nombre en algún momento”, manifestó la presentadora durante la conducción de una de las emisiones de Es por ahí (América TV), donde conduce como reemplazo por el verano.

Julieta Prandi se burló de los nombres de las niñas Mara y Dona

Aquella opinión le valió el repudio del padre, quien hizo que las hermanas le respondieran a Julieta a través de un video que publicó en Twitter y que rápidamente se hizo viral. En el material, se las pudo ver a las niñas filmar su reclamo desde la playa y se mostraron ofendidas.

“Mara y Dona le responden. Con ustedes, la palabra de ellas. Gracias por ser como son, hijitas de mi alma. Que nunca nadie les diga lo que tienen que hacer”, expresó Walter, orgulloso por la actitud de las niñas.

En ese sentido, la primera en tomar la palabra fue Dona, que dijo que ella le gustaba mucho llamarse así. En tono desafiante, expresó: ”Y si a vos no te gusta tu nombre, entonces cambiátelo, pero la verdad es que no me gusta que hables por nosotras”.

Carmen Barbieri se mostró asombrada luego de ver el mensaje que Mara y Dona le enviaron a Julieta Prandi (Crédito: Captura de video Ciudad Magazine)

Luego fue Mara la que tomó la palabra: “Hola Julieta Prandi. Te voy a decir algo, es una verdadera falta de respeto que vos hables por nosotras. Mejor pregunten antes”. En coincidencia con su hermana, aseguró que ama su nombre y le encanta su significado.

La respuesta de las mellizas se difundió en el programa que lidera Barbieri, y una vez que las escuchó, la conductora tuvo una expresión de asombro en la cara a la par que reveló que se había quedado muda, algo que reconoció que era muy difícil en ella.

Carmen Barbieri bancó a las mellizas Mara y Dona por su enojo con Julieta Prandi

“Un aplauso a estas chicas, son lo más grande”, manifestó eufórica para luego enviarles un gran cariño. Acto seguido, Sebastián ‘Pampito’ Perelló también se mostró sorprendido con el temple de las pequeñas. “Yo no las quiero de enemigas”, bromeó.

En ese sentido, el panelista remarcó que en el programa bancaban no solo su postura, sino también sus nombres. Al escucharlo, Carmen suscribió en cada palabra y remarcó lo inteligentes y lindas que son Mara y Dona. “Acá las bancamos. No les dio letra la madre, a ellas les encanta el nombre. Si yo fuera Julieta Prandi me dolería que me contesten así las chicas”.

Hasta el momento, Prandi no se pronunció acerca del mensaje que las niñas le enviaron por redes sociales.