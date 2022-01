La feroz reacción de Elizabeth Olsen cuando le preguntaron por sus hermanas: “Las molestaron toda la vida”

El costo por la fama que Mary-Kate y Ashley Olsen pagaron fue muy alto. Luego de los ‘90, se convirtieron en celebridades, pero ni ellas ni sus allegados supieron manejar el éxito y luego de muchos problemas de adicciones y anorexia, se alejaron por completo de las cámaras. Este no fue el caso de Elizabeth, la hermana menor de las gemelas que también eligió la actuación, y no solo se defiende bien a sí misma, sino que también lo hace con aquellos que atacan a su familia. Así lo demostró cuando se enfrentó a un paparazzi hace unos años. El momento quedó registrado en un video que recientemente volvió a circular en las redes sociales.

Elizabeth vive actualmente su mejor momento profesional. A diferencia de sus hermanas, quienes comenzaron a actuar desde los nueve meses, la actriz no consiguió papeles importante sino hasta hace poco. Ahora, con 32 años, forma parte del elenco de algunas de las series y películas más vistas del momento, entre las que destaca su rol como Bruja Escarlata. Tal fue el avance en su carrera que, gracias a WandaVision, obtuvo una nominación al Globo de Oro en la categoría Mejor actuación.

Gracias a su papel en WandaVision, Elizabeth Olsen obtuvo una nominación al Globo de Oro a la Mejor actuación Splash News/The Grosby Group

Debido a la fama que logró Elizabeth, constantemente es asediada fotógrafos y seguidores, y pese a que se desenvuelve muy bien frente a las cámaras y actúa de forma cordial, conoce de primera manos las desventajas de ser una celebridad, ya que vio cómo la pasión por sus hermanas se convirtió en acoso.

Recientemente, volvió a circular un video de 2012 donde un grupo de paparazzis abordó a la actriz en la calle y mientras firmaba autógrafos, un fanático le hizo una pregunta donde la comparó con Mary-Kate y Ashley y ella no tardó en “ubicar” a la persona con su respuesta. “¿Cómo es que eres mucho más amable que tus hermanas?”, expresó el hombre quien seguramente no esperaba que Elizabeth saliera en defensa de su familia.

Pese a que el éxito de Ashley Olsen llegó años más tarde que el de sus hermanas, no se quedó atrás y triunfa en Hollywood con WandaVision, entre otras producciones REX Features/Shutterstock /The Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Con una risa sarcástica y sin mirarlo directamente a los ojos, le respondió sin titubear: “Porque ustedes las molestaron durante toda su vida”. Pese a que la filmación solo duró seis segundos, fue evidente la manera en que Elizabeth no solo se relaciona con la prensa sino que no permite que nadie haga críticas destructivas acerca de sus hermanas.

El video, que se publicó en Twitter, ya tuvo 11.000 retuits y superó los 70.000 me gusta. No cabe duda que no solo la intérprete de Wanda abogó por las gemelas Olsen, sino que se puso de manifiesto nuevamente que las chicas permanecen dentro del grupo de celebridades que aunque pase el tiempo, su fama se mantiene intacta.

Desde hace varios años, Ashley y Mary-Kate, actualmente de 35 años, dejaron atrás sus carreras como actrices y con un perfil más bajo entraron al mundo de la moda y el diseño. No tardaron mucho en forjar carreras como empresarias dentro del mundo de los negocios.

No cabe duda que la pequeña de las Olsen siempre sufrió de cerca las vivencias de sus hermanas y nunca ocultó lo que aprendió de ellas y sus experiencias.