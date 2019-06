Britney Spears volvió a vestir de colegiala como en "Baby one more time"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de junio de 2019 • 16:10

No hizo ninguna referencia a su canción debut. Pero no hacía falta. Sus seguidores aplaudieron el guiño a "Baby one more time" que Britney Spears les regaló de manera inesperada y también desde un destino inesperado: las Islas Turcas y Caicos. Al parecer, la cantante había salido de shopping pero no encontró el look que buscaba y decidió improvisar un vestuario inspirado en la colegiala que era cuando conquistó al mundo con esa canción.

La cantante no para de subir imágenes de puro disfrute desde las islas adonde está pasando sus vacaciones, un merecido descanso en un año que fue muy difícil para ella. En enero anunciaba su retiro temporal de la música debido a la salud de su padre, James Spears, y el pasado mes de abril se supo que ingresó en un centro de salud mental tras estar expuestas a muchos meses de estrés y preocupación.

Baby one more time 03:56

Video

Aunque todavía se desconoce cuándo volverá a los escenarios, la cantante muestra en las redes que sigue a pleno con su entrenamiento, ensayando coreografías y que lleva adelante una vida sana.