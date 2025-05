Bruno Stagnaro, sobre la música de El Eternauta: “Cada canción tiene su propia historia y recorrido”

Soda Stereo, Mercedes Sosa, Gardel, Gilda, Spinetta (vía Pescado Rabioso). Pero también la banda sonora de El Eternauta incluye otras músicas, menos obvias y que por menos obvias agregan espesor al universo de la serie. No se trata de un grandes éxitos. Es, más bien, una búsqueda a lo largo y ancho del cancionero argentino. Y sobre todo del rock argentino. Porque también suenan Él Mató, El Reloj y aparecen referencias a Iorio (vía V8 y Hermética) y Rata Blanca.

Bruno Stagnaro, director de El Eternauta, habló al respecto de la música en general y de algunos temas en particular. También cuenta cuál fue el tema que quedó afuera y por qué.

Sobre el rock de los 70 que escuchan Juan Salvo y sus amigos:

“Cada una de esas músicas tiene su propia historia y recorrido. En general, las que son del universo sonoro de la década del 70, que podrían ser músicas que escuchaban ellos en su juventud, están un poco más ligadas a la pregunta de qué música escucharían estos tipos cuando fueron jóvenes. La función del partido de truco y el sótano es que esos tipos lo viven como una cueva en donde se repliegan del mundo adulto y vuelven a ser quienes eran en la juventud. Entonces, un poco la música los traía de regreso. De ahí que fuimos eligiendo unos temas conocidos, otros no tanto. Lo de El Reloj, por ejemplo, fue porque nos resultaba simpático darle una especificidad, no caer en temas que sean muy populares sino ir a algo más de nicho, que diera cuenta de una identidad particular de ellos y una historia particular en relación a este grupo que, si bien es conocido, por ahí no es tan mainstream como los otros”.

Sobre las canciones incidentales en general y el tema de Él Mató a un Policía Motorizado en particular:

“Respecto a los temas incidentales, con el editor [Alejandro Brodersohn] aplicamos un poco la lógica de Okupas, fuimos probando cosas hasta que arribamos a esto que siempre busco: construir identidad a través de las músicas y en general apuntando a algo heterogéneo pero que esté más anclado entre la década del 70 y el 80. El tema de El Mató a un Policía Motorizado [“El magnetismo”] tiene una historia particular, porque viene desde la escritura del guion. Estaba buscando información sobre el magnetismo y distintas instancias que pudieran ocurrir con el apagón del campo magnético y diferentes teorías. Y buscando eso, en el año 2018... 2019, más o menos, terminé llegando a ese tema que no lo conocía, pero me gustaba que jugaba de un modo muy poético con esa instancia de trama que yo estaba construyendo. Y me hizo acordar que yo conocía a Él Mató... desde hacía mucho tiempo porque había producido una serie de documentales para el canal Encuentro con el Chango Spasiuk. Cuando hicimos el capítulo de rock, el Chango fue a entrevistarlos a ellos, en 2008, a La Plata, cuando estaban recién empezando. A mí ya en ese momento me gustó mucho el grupo. Y lo curioso es que a raíz del cruce que tuve con “El magnetismo” retomé contacto con Santiago [Motorizado] y le terminé proponiendo hacer la música de Okupas. Una cosa alimentó la otra y contrariamente a lo que podría suponerse, este tema fue lo que originó que él termine vinculado a Okupas".

Sobre Gardel y la referencia a la novela gráfica:

“Al tango, además de la cuestión de identidad, en principio nos interesaba ponerlo porque aparece en [la novela gráfica] El Eternauta en un momento. El tango éste, específicamente. Después está pensado que juegue de alguna manera en relación a estas distorsiones temporales que tiene Salvo más adelante en la trama".

Sobre los cassettes de heavy metal que aparecen en un auto:

“En relación con la música que aparece en el Renault 12, la lógica fue relacionarla al universo sonoro del [empleado de] seguridad que está muerto en la garita, porque en definitiva el auto es de él. O sea que la gran parte metalera del estuche ese, con los cassettes, tienen que ver con que se nos ocurrió que tenía ese gusto musical. Entonces, lo natural sería que tuviera variedad sobre ese costado. Después pensamos que siendo bastante específico el tema de los cassettes y algo que está completamente vetusto y fuera de uso, nos pareció que pudiera haber unos elementos que no fueran necesariamente en esa dirección y que el tipo fue encontrando y que los dejó ahí como para alternar lo que escuchara”.

Sobre Mercedes Sosa y el tema que no fue:

“Ese tema particular, ”Cambia, todo cambia", hasta último momento era otro: “Yolanda”, de Pablo Milanés. Porque nos parecía que estaba bueno evocar ese ícono que fue el disco rojo de Silvio y Pablo en Obras [En vivo en Argentina, 1984], que fue un cassette que, por lo menos en mi experiencia de los 80, era recurrente y tenía bastante recorrido. Nos parecía divertido evocar esa textura de ese momento del regreso de la democracia y demás... Después quedó finalmente el tema de Mercedes que, si se quiere, tiene una relación más directa de cómo juega con la historia, pero siempre me quedé con la duda de si no era más lindo dejar ‘Yolanda’, justamente por lo disruptivo".

Sobre el disco en vinilo de El Reloj: