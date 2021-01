Invitado en Los ángeles de la mañana, Agustín "Cachete" Sierra se refirió a la actitud de Nacha Guevara durante el Cantando 2020

Hace apenas cuatro días, Agustín "Cachete" Sierra y su compañera Inbal Comedi se consagraron campeones del Cantando 2020. Con las sensaciones y la emoción a flor de piel, el actor hizo un fuerte descargo contra una de las integrantes del jurado: Nacha Guevara.

Invitado en Los ángeles de la mañana, Sierra repasó cómo vivió su triunfo en el Cantando 2020 y el camino hasta la final del reality. Consultado por Ángel de Brito y sus panelistas, también dio rienda suelta a sus críticas contra Guevara, que se abstuvo de aplaudir cuando lo anunciaron ganador del concurso.

"Lo vivimos todo el certamen: la energía, la forma de Nacha siempre fue combativa, siempre fue menospreciando, como desestimando, subestimando el trabajo del equipo", comenzó el actor en su explicación.

Cuando De Brito recordó que Nacha no aplaudió en la final, el actor le restó importancia a esa actitud de la jurado. "Yo estaba en otra, ni me fijé, pero lo sentí en la semifinal, no hacía falta decir lo que decía. Todos saben que no canto, que no llegué a la final por eso, pero bueno, siempre en estos concursos hay algunos que cantan y otros que no, por eso también hay distintas formas de evaluar. No sé entonces de dónde viene su enojo", lamentó.

Andrea Taboada le consultó a "Cachete" si sentía que la cantante le tenía bronca. "Son cosas de ella. Pero nosotros como equipo convivimos con esa sensación y nos dimos cuenta de que no nos quería. Al contrario, tanto Moria [Casán] y Oscar [Mediavilla] como Karina [La Princesita] reconocieron nuestro progreso", diferenció.

Por último, Sierra resaltó algunas ocasiones en las que Guevara reconoció su trabajo y los trató bien. "Cuando hablé de la muerte de mi viejo y en otro momento también, que miró y aplaudió", enumeró.