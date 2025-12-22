Evangelina Anderson encendió las redes con unas fotos en bikini y aseguró estar soltera

Evangelina Anderson encendió las redes con un posteo en ropa interior. Dueña de un escultural físico, la modelo y participante de Master Chef Celebrity (Telefe) armó un book de fotos con una lencería de color rojo que causó furor entre sus seguidores.

El título del posteo hace alusión al emprendimiento de Wanda Nara, conductora del reality, quien contrató a Evangelina como imagen de la marca. En cada una de las postales, Anderson realizó diferentes poses para mostrar, al detalle, cómo son los modelos de esta marca que se posicionó en el mercado al atraer a diferentes celebridades del mundo del espectáculo.

Evangelina Anderson encendió las redes y recibió un elogio de Wanda Nara

“Qué diosa”, destacó Wanda en el posteo de Evangelina, elogiando su figura. Lo cierto es que la modelo está en boca de todos tras su separación con Martín Demichelis. Desde ese entonces, potenciado con su irrupción en el certamen de cocina, Anderson empezó a estar vinculada con distintas personas, una de ellas, es Ian Lucas, el influencer con el que comparte set de grabación.

Evangelina Anderson y su storie de Instagram confirmando su soltería

Además de lo mencionado en cuanto a su producción de fotos, la modelo reposteó un reel en su storie de Instagram donde aclaró su situación sentimental. “Mi amiga viendo que llega soltera a fin de año”, relata el título del registro fílmico que la posicionó como una de las mujeres más codiciadas del ambiente.

Los indicios que la vincularían con Ian Lucas

En un ida y vuelta constante en las redes y en el propio programa, Evangelina Anderson se muestra muy apegada al youtuber, quien tiene una carrera vinculada a las plataformas digitales. Luego de compartir varias horas de grabación y de frecuentar los mismos boliches, ambos empezaron a cruzarse mensajes por Instagram, a la vista de sus seguidores.

El elogio de Ian Lucas a Evangelina Anderson

Una de las menciones que más resaltó virtualmente fue un comentario de Ian Lucas en un posteo de la modelo, quien promocionaba una marca de lencería. “Qué linda”, expresó el influencer, quien no ocultó sus sentimientos hacia la celebridad.

Qué dijo Ian Lucas sobre los rumores de romance con Evangelina Anderson

Entre fotos y videos en conjunto, los usuarios celebraron el “shippeo” aunque los protagonistas se encargaron en desmentir que exista algo más que una amistad entre los dos.

La foto de Evangelina con Demichelis que alimentó los rumores de reconciliación

El pasado sábado, Lola Demichelis, hija de Evangelina y Martín, publicó una foto familiar por el cumple del exentrenador de River. Lo sorprendente de la postal es el reencuentro de la expareja, que tras meses de estar separados, se reencontraron y muchos especulan con una supuesta reconciliación.

Tras 18 años de relación, la ruptura definitiva se produjo en el mes de agosto, coincidiendo con el regreso de la pareja a la Argentina, luego de que circularan diversas versiones sobre presuntas infidelidades por parte de Demichelis.

Evangelina Anderson le puso "Me Gusta" al posteo de su hija en el que aparece toda la familia unida tras la ruptura matrimonial en agosto de este 2025 (Fuente: Instagram/@lolademichelis)

“Feliz cumpleaños, papá”, escribió Lola en la publicación, acompañada de sus hermanos Bastian y Ema, quienes completaron la instantánea familiar.

Para sorpresa de los usuarios de las redes sociales, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió en las historias de Instagram aquella imagen, aunque no le hizo ninguna dedicatoria especial al padre de sus hijos.