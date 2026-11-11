Cacho Deicas, de Los Palmeras, ante la muerte de Marcos Camino: “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos; las hemos pasado todas”

La repentina muerte a los 76 años de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras, dejó un vacío imposible de llenar en el corazón de todos los fanáticos de la música y, también, provocó un dolor irreparable en Rubén “Cacho” Deicas, compañero suyo en los inicios de la agrupación.

Marcos Camino, integrante de Los Palmeras, murió a los 76 años

A través de las redes sociales, el cantante publicó una foto donde se los ve juntos y sumó un sentido texto. “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, comenzó y completó: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”.

La relación entre ambos se remonta a su adolescencia. Y pese a que siempre se mostraron unidos, en 2025 hubo rumores de una posible pelea puertas adentro, luego de que el hijo de Deicas hiciera publicaciones en redes sociales que daban cuenta de una crisis en la banda. Sin embargo, en ese momento, Camino se encargó de llevar tranquilidad a los fanáticos de Los Palmeras. “Nunca estuvimos peleados, jamás. Somos amigos desde la adolescencia, nunca estaríamos peleados. Somos socios, tenemos una empresa, nos tenemos que respetar. Fue un malentendido, un teléfono descompuesto”, dijo en aquél entonces. Hoy, a la distancia, esa amistad se vuelve aún más de fierro.

La muerte de Marcos Camino fue tan dolorosa como sorpresiva. En la tarde del martes, la noticia empezó a reproducirse en los medios de comunicación santafesinos. Finalmente, llegó la confirmación oficial de la policía, que señaló que investigaba un posible suicidio, cometido en el galpón de logística de la banda, en el barrio Candioti Norte.

La propia banda, a través de su cuenta de Instagram, se hizo eco a las pocas horas de la noticia y despidió al acordeonista, figura clave de la música tropical santafesina. “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”, señalaron. “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, concluyeron.