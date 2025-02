La palabra de Marcos Camino sobre los rumores de crisis en Los Palmeras: “Fue un malentendido”

En medio de la incertidumbre generada por el estado de salud de Cacho Deicas y los rumores de conflictos internos en Los Palmeras, Marcos Camino salió a aclarar la situación. El acordeonista, uno de los pilares del grupo, aseguró que la banda sigue unida y que su histórica amistad con Deicas permanece intacta.

En una presentación de la formación santafesina durante el programa Pasó en América (América TV), el músico contó que el grupo espera la pronta reincorporación del cantante, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) semanas atrás.

“Fueron tantos años, tantas luchas, tantas cosas, y hoy no tenerlo con nosotros, más allá de extrañarlo...”, expresó primero el artista. Y precisó: “Pero está haciendo rehabilitación, se está recuperando y está mucho mejor” , dijo. Camino también mencionó que Deicas sufrió un episodio similar en 2009, el cual logró superar.

En relación con el momento actual, el acordeonista agregó: “Estamos esperando que se recomponga. Ahora se tiene que recuperar. A veces es larga la recuperación, esperamos que sea pronto y podamos estar en seguida con él”, señaló. Mientras tanto, Los Palmeras continúan con sus presentaciones dejando en claro que su vocalista sigue siendo una pieza fundamental dentro del proyecto, aunque ahora lo reemplace en la voz su compañero Pablo López.

El cantante de Los Palmeras atraviesa un período delicado luego del incidente que sufrió, que tuvo un impacto en su estado físico, aunque la banda ha sido cautelosa con la información sobre su evolución. A pesar de las dudas sobre su regreso a los escenarios, el grupo mantiene la esperanza de que Deicas pueda retomar su rol prontamente.

Rumores de distanciamiento

Los rumores sobre una supuesta crisis en Los Palmeras, tras el episodio de salud que sufrió el vocalista, comenzaron a circular luego de que el hijo de Deicas hiciera publicaciones en las que dejaba entrever diferencias dentro del grupo. Sin embargo, Camino fue contundente al negar cualquier tipo de enfrentamiento. “Nunca estuvimos peleados, jamás” , afirmó descartando cualquier versión de distanciamiento.

Las declaraciones del hijo de Deicas encendieron las alarmas entre los seguidores de la banda y generaron especulaciones sobre posibles problemas internos. Sin embargo, Camino enfatizó que la relación entre ellos se mantiene sólida. “Somos amigos desde la adolescencia, nunca estaríamos peleados. Somos socios, tenemos una empresa, nos tenemos que respetar. Fue un malentendido, un teléfono descompuesto”, señaló.

El músico explicó que la confusión pudo haber surgido debido a la dificultad para comunicarse con Deicas en las últimas semanas. “Estábamos preocupados porque su hija me mandó mensajes contando lo que había pasado, pero no me podía comunicar con él. También comprendo que los hijos querían cuidarlo, resguardarlo. Estaba en terapia intensiva”, explicó Camino intentando aclarar la situación.

Tras sufrir el ACV, Deicas reapareció públicamente a través de un video que compartió en su perfil de Instagram a finales de enero: “Hola, queridos amigos. Quiero agradecerles por este medio todos los saludos y todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero hoy en el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado, me han mandado saludos desde lugares inhóspitos. Así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles lo que hicieron por mí”, expresó.

Cacho Deicas habló de su salud y agradeció los mensajes de sus seguidores

“¡Gracias! 73 y contando…”, escribió el artista en la publicación, en la que varios de sus más 60.000 seguidores le dejaron su mensaje de apoyo. “Larga vida al rey de la cumbia santafesina”; “Feliz cumpleaños para esta gran persona, Cachito querido. Mucha fuerza y a seguir, ¡qué cañón hay en esa garganta!!”; “Qué alegría saber que se está recuperando y muy feliz cumpleaños!!!”, y “Feliz cumpleaños, Cacho. Te deseo todo lo mejor en tu recuperación, que Dios te bendiga a vos y a la familia, un gran abrazo!!”, fueron solo algunos de ellos.

