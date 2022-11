Calu Rivero mostró la terapia para “volver al útero” que Aito De la Rúa le regaló durante su primer embarazo

escuchar

Un par de meses atrás, trascendió que Calu Rivero y Aito De la Rúa se encuentran en la espera de su primer hijo juntos. La noticia tomó a muchos por sorpresa ya que, luego de haber protagonizado un tan fugaz como apasionado romance trece años atrás y de reencontrarse en el verano del 2022, no había certeza de que ellos estuviesen todavía en pareja. Sin embargo, es una realidad, y aunque ambos prefieren mantener un perfil bajo, la modelo compartió algunos momentos de su embarazo a través de las redes sociales. Así, mostró en detalle la terapia para “volver al útero” que recibió como regalo.

Calu Rivero mostró la terapia para “volver al útero” que Aito De la Rúa le regaló

Alejada de los medios nacionales desde hace varios años atrás, Calu Rivero decidió modificar su vida por completo. Instalada en Estados Unidos, cambió su nombre a “Dignity” (dignidad en inglés) y empezó a enfocarse en temáticas vinculadas a la salud mental y emocional al igual que la espiritualidad.

Esto también lo aplicó en el embarazo y, en uno de sus posteos más recientes, publicó una serie de videos y fotos que registraron una actividad que realizó para “volver al útero” con el fin de vivir esta nueva etapa de una forma más consciente. Asimismo, redactó un escrito en el que dio detalles sobre la inusual experiencia.

Calu Rivero compartió una inesperada experiencia que vivió durante su primer embarazo instagram @lacalurivero

“Volver al útero materno a través de esta técnica de agua mágica y wata flow. ¿Quien iba a pensar que yo recordaría cosas, emociones que sentí cuando estaba en el útero de mi madre? ¡Yo no! Si era apenas un bebé. Pero lo cierto es que el cuerpo tiene memoria y cuando empecé a replicar los movimientos que hacemos cuando estamos en el útero, en el agua, mi cuerpo comenzó a traerme sensaciones bellísimas e inesperadas”, escribió, a modo de introducción.

Y continuó: “Que difícil ponerlo en palabras, mientras escribo esto, siento piel de gallina en mis brazos. Al estar embarazada, en mi intención pedí conectar con mi proceso. Mi yo antes, cuando estaba en el útero de mi madre y mi yo ahora, con este bebito que está adentro mío. Primero me vinieron recuerdos preciados que me llenaron de gratitud para con mi mamita. Y después conecté con bebé y papá, con entregarnos los tres a este nuevo proceso con confianza y amor”.

¿De qué se trata la actividad que realizó Calu Rivero para vivir su embarazo "de forma más consciente"? instagram @lacalurivero

Para acompañar el texto, seleccionó imágenes que la mostraban ataviada con una bikini naranja, mientras flotaba en el agua transparente de una pileta rodeada de plantas. A su lado, había una instructora que la llevaba para que hiciera movimientos específicos y adoptara posiciones que, según explicó, la llevarían de manera mental a los momentos previos a nacer.

“Amore Aito, gracias por tener esta visión tan clara con respecto a que hacer para conocernos más y mejor. Gracias por invitarme a que viva esta experiencia memorable”, expresó, en agradecimiento no solo a su pareja por haberle regalado la actividad, sino a todos los involucrados que la acompañaron en cada paso.

Calu Rivero mostró la terapia para “volver al útero” que Aito De la Rúa le regaló

Finalmente, cerró: “No dejo de sorprenderme con las infinitas posibilidades que tenemos para conectar más y más con nosotrxs mismxs. Hay cosas que simplemente no podemos dejar de experimentar y esta es una de ellas. Ashé”. El posteo recibió más de 24 mil Me Gusta y miles de mensajes que agradecieron a la actriz por compartir su vivencia.

LA NACION