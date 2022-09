Calu Rivero compartió por primera vez una foto de su pancita de embarazada

Tras años sin verse, Calu Rivero y Aíto de la Rúa se reencontraron en esta nueva etapa de sus vidas y decidieron apostar nuevamente al amor. Con perfil bajo, la pareja se dio una otra oportunidad y ahora están esperando un hijo juntos. La noticia la dio a conocer en el programa de espectáculos LAM (América) la panelista Estefi Berardi.

Por otro lado, la modelo había publicado una enigmática imagen en la que etiquetaba a su pareja. “Brillar como el sol”, escribió “Dignity”, como prefiere ser llamada, junto a una foto en la que ambos caminaban con la luz del sol de fondo. “Si ves la foto tiene el arroba de él, pero lejos en la punta, tampoco lo sacás”, precisó Berardi sobre esa postal de Instagram que pasó inadvertida y que luego cobró ineludible relevancia.

Calu Rivero mostró cómo avanza su embarazo Instagram

Hace dos días, Rivero publicó en esa red social la primera foto de su pancita de embarazada, con la leyenda “Full of baby” [”Llena de bebé”] y su rostro sonriente. La publicación recibió muchas felicitaciones tanto de sus seguidores como de amigos, como el caso de Andrea Pietra, Nico Vázquez, Nancy Dupláa, Florencia Raggi y Carolina Peleritti, entre muchos otros.

Luego de que en LAM se diera a conocer el embarazo, Rivero esperó unos días y finalmente confirmó ella misma la feliz noticia. “Dignity” aseguró que se siente muy feliz junto a su pareja, de quien se había separado en 2008, tras un breve noviazgo. Sobre la sorpresa que provocó su reencuentro, explicó: “Nadie se lo esperaba porque yo no ando contando. Cuando estuve sin redes [sociales], me decían: ‘¿Dónde estás? ¿Qué te pasó?’, ‘No me pasó nada, estoy viviéndola bárbaro, lo que pasa es que no la estoy contando’”, le expresó al cronista de LAM.

Rivero y De la Rúa mantuvieron esta segunda oportunidad bajo total hermetismo hasta que se dio a conocer la noticia del embarazo. “Con Aíto nos conocíamos de antes, fuimos novios, y trece años después nos reencontramos en Uruguay. Belleza, la vida, lo que ya está escrito”, expresó Rivero.

Calu Rivero espera un hijo de Aíto de la Rúa

Calu aclaró que, tras la separación, quedaron en contacto porque ese vínculo no se quebró del todo. “Quedamos siempre muy bien, porque él para mí es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia”, dijo. Sin embargo, aclaró que el reencuentro también fue una sorpresa incluso para ella. “Ni me imaginaba que 13 años después... Quién te lo iba a decir, ¡padre de mi hijo! Él también está sorprendido con eso, pero maravillados y confiados en lo que ya está escrito”, remarcó.

La pareja desconoce por el momento el sexo del bebé. “Como decía mi abuela, mientras sea sano mental, física y espiritualmente, bárbaro”, manifestó Dignity, quien acaba de lanzar el proyecto Esto me importa, un nuevo podcast de Spotify en el que aborda temas de salud mental y emocional.

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

La pareja se conoció en el verano de 2008 en Punta del Este y trece años después se reencontraron exactamente en el mismo lugar. Su primer noviazgo fue corto pero estuvo muy expuesto. En ese momento, Rivero se encontraba dando sus primeros pasos en la actuación. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, expresaba la actriz y modelo en ese momento sobre su relación.

Calu Rivero y Aíto De la Rúa, nueva oportunidad para el amor Marcelo Rodriguez

Al poco tiempo, le pusieron punto final a su noviazgo, pero en buenos términos, como ella misma lo explicó recientemente. De hecho, no solo no hubo escándalos sino que lograron transformar el lazo que los unía y hablaban cada vez que se cruzaban. Más de una década después de ese último beso de despedida, se vieron y se produjo nuevamente el flechazo. El reencuentro sucedió este verano, también en Punta del Este , en una fiesta de amigos en común. Un fotógrafo captó la primera imagen de la pareja caminando en las playas de José Ignacio.