Miriam Lanzoni reveló el mensaje que le mandó a Alejandro Fantino apenas supo que se casaba

Luego de unas paradisíacas vacaciones en el Viejo Continente, donde le puso un freno a su ajetreada agenda laboral, Alejandro Fantino contrajo a fines de octubre matrimonio con Coni Mosqueira. Fue en un registro civil de Bahía Blanca, lugar de nacimiento de Mosqueira, donde los novios sellaron su amor junto a sus allegados, familiares y amigos que viajaron hasta esa zona para estar junto a ellos.

En diálogo con Mitre Live, junto al periodista Juan Etchegoyen, Miriam Lanzoni expresó su parecer acerca de este momento sentimental de Fantino, y no solo aseguró que se alegró con la noticia sino que además se tomó un tiempo para mandarle un mensaje con unas sentidas palabras.

Al iniciar la charla a pantalla compartida mediante la red social Instagram, la actriz comentó: “Me cayó increíble de lindo que se haya casado, me parece hermoso lo que pasó, es una de las personas más lindas que conocí en mi vida. No tengo más que cosas lindas que desearle, a él, a su familia y a Coni, me encanta todo, aunque no tenga que encantarme a mí”.

Miriam Lanzoni le mandó un mensaje a su ex Alejandro Fantino por su casamiento

Luego de haberse conocido en año 2006 y de haber estado en pareja durante más de diez años, Fantino y Lanzoni firmaron su divorcio en el año 2017. “Nosotros terminamos súper bien, fue una historia sana que terminó bien. Me encanta lo que le está pasando”, afirmó Lanzoni.

Con un rotundo cambio de imagen, debido a su próximo proyecto actoral, Lanzoni reveló que apenas se enteró de la boda, le mandó un mensaje a su ex: “Me alegra sobremanera y cuando me enteré que se iba a casar lo saludé y le hice extensivo el saludo a su mujer. Obvio que le mandé un mensaje, es lo que siento y de verdad es lo que me pasa. Supongo que depende de la relación que construís... El proyecto de pareja se terminó pero él fue muy importante en mi vida. ¿Cómo no me va a alegrar que esté súper enamorado?”, expresó.

En la actualidad, Lanzoni también se encuentra en pareja, con el empresario Christian Halbinger y en la charla admitió que en su caso también existen planes de boda. “Por supuesto que estoy súper enamorada, llevo seis años de relación con Chris y posiblemente el año que viene nos casemos”, afirmó.

Fantino le expresó a Gabriel Rolón lo que siente sobre su actual pareja

En el programa Animales Sueltos, que conduce el periodista en América, Alejandro Fantino tuvo una entrevista íntima con el psicólogo Gabriel Rolón, con quien intercambió algunas palabras acerca de Coni Mosqueira, su actual pareja, a quien le dedicó unas sentidas palabras al aire.

“Kipling decía: ‘Dios no podía estar en todos lados al mismo tiempo en el mundo, por eso creó a las madres’. Yo trataría de agregarle una parte más a esa frase y diría que además si vos encontrás a la mujer de tu vida, no solamente creó a las madres, sino que también creó a tu esposa”, comentó Fantino en referencia al escritor británico Rudyard Kipling.

Y remató: Yo siento que Dios creó a una mujer con la que yo voy a ser feliz casado. Ya lo soy de novio y este tiempo que viene quiero estar dedicado a ese momento, que cada momento sea ´el momento´ entonces. Ya no es por plata, vos sabés que yo no soy rico, sabés que vivo bien. Quiero trabajar por felicidad con la gente que quiera felicidad y por sobre todas las cosas estar al lado de una persona como Coni lo que el tiempo me depare para vivir en este plano”.

