La explicación de Calu Rivero de por qué perdonó a Juan Darthés tras denunciarlo por acoso sexual

Hace un par de semanas, en LAM (América) Estefi Berardi confirmó la noticia de que Calu Rivero estaba embarazada de su primer hijo con su pareja Aíto de la Rúa, de quien ya había sido novia antes, hace 13 años.

A partir de ese momento, la actriz se mostró un poco más activa en los medios. En los últimos días, estuvo invitada a Nadie dice nada (Luzu Tv) donde habló del cambio que hizo en su vida, de su nuevo proyecto laboral y retomó un tema muy controversial: Juan Darthés. Explicó por qué decidió perdonarlo, tras denunciarlo por acoso sexual.

Dignity, como decidió hacerse llamar la actriz, mantuvo una extensa entrevista con Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Nati Jota y Nacho Elizalde, donde habló de varios temas, desde su nuevo podcast Esto me importa (Spotify), hasta la decisión de alejarse un poco del ojo público tras denunciar por acoso sexual a Juan Darthés, quien fue su pareja en la telenovela Dulce Amor (Telefe), algo que generó gran repercusión en la sociedad argentina.

Calu Rivero habló sobre su denuncia contra Juan Darthes (Video: Luzu TV)

Fue Nati Jota quien le preguntó sobre el tema y el proceso de sanación que hizo en los últimos años. “A vos te tocó denunciar algo en un momento en que era muy ingrato hacer una denuncia así. Siento que pasaron los años y después se recibió mejor ese tipo de denuncia (...) ¿Sentís que perdonaste esa manera en que se actuó frente a lo que vos decías, porque hoy por suerte lo podemos ver desde otro lado?”, le preguntó.

La respuesta de la actriz fue contundente. “Sí, por supuesto”, sostuvo y explayó un poco más su idea: “El perdón para mí es de mis mejores palabras mágicas. Perdonar todo, hasta las cosas más feas que uno pueda haber recibido, es importante para avanzar, solo para uno. Igual lo entiendo con el diario del lunes, entiendo todo, hasta lo que me pasó y por qué”.

En la misma línea, Dignity agregó: “Creo que no es que me tocó, yo decidí. Hubo un impulso ahí mío de salir a hablar y gritar eso. Porque yo ya no me lo bancaba más, no entendía que esto sea normal y nadie haga nada”. A su vez, explicó que, justamente, esto tiene mucho que ver con su nuevo podcast. “Me interesa que se hable del proceso de sanación, no es que de un día para el otro estás perfecto, en este tema y en otros. A la larga todos tenemos una herida con la que andamos ahí, viendo como sentirnos mejor”, reflexionó.

Calu Rivero explicó por qué perdonó a Juan Darthes (Video: Luzu TV)

Un poco en la misma línea, Nati Jota volvió a referirse al tema del perdón y más precisamente a la situación que vivió cuando decidió hacer públicas las acusaciones contra su entonces compañero de trabajo. “Cuando hablás del perdón, hoy en día, ¿perdonás a todos lo que participaron en eso, incluso a Darthes?”. “Sí, sí”, respondió la actriz y se dispuso a explicar el por qué de su afirmación y cómo logró cambiar su actitud al respecto.

“Esto es re polémico y lo sé y trabajé mucho en todo tipo de espiritualidades. El perdón desde un lugar para que yo avance. Cuando uno odia o tiene bronca, el que se envenena con ese sentimiento es uno. Vos cuando tenés bronca no le hacés algo a la otra persona, te lo hacés a vos”, sostuvo.

A su vez, explicó cómo aprendió a sanar las heridas y a poder perdonar todo lo que sucedió en los últimos años. “Para mí fue muy difícil, pero lo trabajé mucho con un amigo que es astrólogo hindú. Cuando entendés que es para vos, es muy liberador, muy liberador”, sentenció Rivero.