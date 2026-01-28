Nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa: la primera foto de la bebé

Después de meses de expectativa y preparativos, la larga espera finalmente llegó a su fin. Tras transitar 40 semanas de embarazo, se confirmó que Camila Homs le dio la bienvenida a Aitana, su hija con José Sosa, su pareja desde hace casi tres años, marcando así un nuevo y emocionante capítulo en su vida.

Durante la tarde del martes 27 de enero se dio a conocer que la modelo ingresó al Sanatorio Otamendi para dar a luz a la pequeña Aitana, lo que marcó un momento muy especial en su vida y en la de su pareja, si se tiene en cuenta la llegada de esta nueva integrante que completa su hogar.

Nació Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa (Foto: Instagram @camihoms)

Cabe destacar que Aitana es la tercera hija de Camila Homs, sumándose a Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo De Paul. En este contexto, la llegada de la nueva integrante se vive como un momento muy especial para la modelo, que atraviesa una etapa de plenitud personal y familiar.

Con el paso de los años, la pareja consolidó su familia ensamblada (Foto: Instagram @camihoms)

Para José Sosa, por su parte, también se trata de un momento muy significativo. Con el nacimiento de Aitana, el futbolista se convierte en padre por tercera vez, ya que es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina, fruto de su relación con Carolina Alurralde, y hoy celebra junto a Camila la posibilidad de ver crecer su familia ensamblada y seguir proyectando un futuro en común.

Una nueva etapa para Camila Homs y José Sosa (Foto: Instagram @camihoms)

La pareja lleva casi tres años juntos, período en el que lograron construir un vínculo sólido. A lo largo de este camino, y según fueron mostrando a sus seguidores con diversas publicaciones en las redes sociales, no solo fortalecieron su relación, sino que también supieron formar una familia ensamblada, compartiendo momentos de alegría, acompañamiento y crecimiento. Sin dudas, esta nueva etapa, marcada por la llegada de Aitana, representa para ambos la oportunidad de vivir nuevos comienzos y seguir apostando a su proyecto de vida en común.

La primera foto de Aitana

Durante la tarde de este miércoles, Camila Homs presentó a su pequeña en sociedad por medio de una soñada postal en su cuenta de Instagram. En la imagen, tomada en la habitación del sanatorio, se la puede ver a Aitana estirarse en su cuna, vestida con un conjunto claro con gorrito incluido y los ojos cerrados. “Te hiciste desear tanto.. Bienvenida, princesa nuestra 🤍@josesosa_23“, escribió la modelo en la publicación.

La primera foto de Aitana, la bebé de Camila Homs y José Sosa

Como era de esperarse, el posteo se llenó en cuestión de minutos de miles de likes y cientos de comentarios que celebraron la feliz noticia y le dieron una cálida bienvenida a la recién llegada. Entre ellos, se hicieron presentes algunas figuras del espectáculo como Ailén Bechara, quien escribió: "Felicidades Cami y familia!“. También hizo lo propio Ángela Leiva, que felicitó a la flamante mamá: ”Felicidades Camiii".