Camila Homs sorprendió al recordar cómo era su vida en Italia mientras estaba con Rodrigo De Paul

La separación de Camila Homs y Rodrigo De Paul fue extremadamente escandalosa. Le pusieron fin a su relación a mediados de 2021 después de 12 años juntos y dos hijos en común, Francesca y Bautista, en medio de un revuelo mediático con versiones de infidelidad, descargos públicos y la intervención de la justicia. Si bien la modelo dio vuelta la página en Buenos Aires y volvió a encontrar el amor de la mano del futbolista José Sosa, con quien en enero le dio la bienvenida a Aitana, eso no quita que haya olvidado cómo era su vida en Europa mientras convivía con el campeón del mundo. De hecho, esta semana sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar una de las cosas que más disfrutaba hacer en Italia.

La influencer compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla que dio cuenta de cómo era su feed en la red social durante el tiempo que estuvo en Italia. Entre 2016 y 2021 vivió en la ciudad de Údine, en la región de Friul-Venecia Julia, mientras Rodrigo De Paul vestía la camiseta del Udinese.

Rodrigo De Paul y Camila Homs estuvieron 12 años juntos y tuvieron dos hijos en común Instagram @camihoms

En aquel momento, pasaba gran parte del tiempo en la cocina y hacía estéticas sesiones de fotos de sus preparaciones para publicar en una cuenta que tenía especialmente dedicada a sus recetas. Llegó a subir desde una tarta de crema pastelera y frutos rojos, pancakes de banana, budín de limón, galletitas, trufas y cheesecake, hasta lasaña, milanesas, tarta de verduras y guacamole.

Camila Homs mostró cómo era su Instagram de cocina durante la época en la que vivió en Italia con Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @camihoms)

“¿Me creen que este era mi Instagram de cocina cuando vivía en Italia? Era mi bebé”, comentó. “Ahora voy a hacer una receta que tenía ahí y se las comparto”, aseguró. ¿Cuál eligió? La de la torta húmeda de manzana.

La cocina siempre fue una de las grandes pasiones de Homs y en Buenos Aires tuvo la oportunidad de aprender y perfeccionarse. En 2024 participó de Bake Off Famosos (Telefe) donde llegó a la final y se quedó con el segundo puesto. Esta experiencia la impulsó a retomar la actividad culinaria y a compartir con sus seguidores sus mejores recetas.