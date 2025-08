La historia de amor de Cami Homs y José Sosa: su primer mensaje, el ultimátum y un bebé en camino

La historia de amor de Camila Homs con José Sosa sumó un nuevo capítulo: este domingo, mediante sus cuentas de Instagram, anunciaron la llegada de su primera hija. Con bombos y platillos, la modelo y el futbolista de Estudiantes de La Plata dieron un paso importantísimo en sus vidas y lo compartieron con sus seres queridos.

La celebración de Cami Homs y José Sosa por la llegada de su primera hija

Con un camino recorrido en sus vidas, tanto Homs como Sosa tendrán su tercer hijo. En el caso de la exparticipante de Bake Off Famosos, la llegada del próximo bebé se sumará a Francesca y Bautista, fruto del matrimonio con Rodrigo de Paul, su primer amor, con quien convivió durante una década entre la Argentina y Europa debido a los compromisos deportivos del futbolista con pasos por Racing, Valencia, Atlético de Madrid y actualidad en Inter Miami. Por la parte del futbolista, esta bebé se suma a sus otras dos hijas: Rufina y Alfonsina.

Una separación escandalosa que incluyó mucho revuelo mediático

Luego de 12 años de relación, Rodrigo De Paul y Camila Homs le pusieron punto final a la relación. Aunque no existen fechas exactas donde se pueda determinar un quiebre en la pareja, se cree que tras el nacimiento de Bautista -el hijo más chico- en julio de 2021, la modelo armó las valijas, abandonó España y comenzó su nueva en vida, junto a sus dos hijos, en Puerto Madero.

Camila Homs y Rodrigo De Paul mantuvieron una relación de 12 años instagram.com/camihoms

Sin conocerse los verdaderos motivos que llevaron a la pareja a separarse, se cree que una supuesta infidelidad de De Paul terminó de romper la confianza y eso llevó a que Homs vuele a la Argentina y comience una batalla legal que incluyó la intervención de abogados y demandas millonarias que condicionaron al deportista de cara a la disputa del Mundial de Qatar.

Filtraron los agresivos mensajes de Cami Homs a Rodrigo De Paul que provocaron la denuncia penal: “Merecés lo peor”

Entre idas y venidas, la figura de Martina “Tini” Stoessel cambió completamente al panorama al conquistar el corazón del exjugador de Racing.

Tras la oficialización de la pareja de Tini y De Paul en junio de 2022, Homs no solo subió su perfil público al exponerse ante la prensa, sino que profundizó su descargo vía judicial al encarar una mediación obligatoria por compensación económica contra su expareja.

Tini Stoessel, la apuntada como tercera en discordia en la relación entre Cami Homs y De Paul Instagram

A finales de 2022, cuando la selección argentina se coronó en el Mundial de Qatar, los jugadores regresaron al país y fue ahí donde De Paul priorizó visitar a Tini Stoessel en la previa a su recital en el Hipódromo de Palermo, que ver a sus dos hijos.

Eso sumó un capítulo más en la tensa relación con Homs, quien le dedicó indirectas a Tini en su Instagram, como así también un furioso intercambio de mensajes con el futbolista, según describió LAM en su momento.

Las historias de amor de Cami Homs: el conflicto mediático con De Paul al amor a primera vista con José Sosa

El flechazo con José Sosa que la hizo volver a creer en el amor

A partir de la separación con Rodrigo De Paul, la popularidad de Cami Homs fue en ascenso a punto tal de reconstruir su vida como influencer y una figura pública en las redes sociales. En paralelo a este “renacer”, los caminos de la modelo y de José Sosa, actual jugador de Estudiantes de La Plata, se cruzaron de casualidad.

“Yo Le Tiré Los Perros” Camila Homs Reveló Con Qué Frase Muy Directa Conquistó A José Sosa Tn

Por ese entonces, el futbolista quería comprar una propiedad en Puerto Madero y llegó al mismo edificio donde vivía Cami Homs, quien, según su testimonio, quedó enamorada a primera vista del talentoso mediocampista que se encontraba soltero tras su separación con Carolina Alurralde.

Camila Homs celebró junto a José Sosa la obtención del campeonato de Estudiantes instagram @camihoms

Sin saber quién era y a qué se dedicaba, Camila recibió el guiño de su amiga Nazarena que ofició de nexo al mostrarle un departamento a Sosa en el edificio. "Él estaba yendo a ver un departamento en el edificio en el que vivía yo y me lo crucé. Es el día de hoy que él me tira en cara que no lo saludé y no sé qué, pero me tenía que hacer la linda", indicó Homs en una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe).

Tras más de dos años de noviazgo, José Sosa y Cami Homs serán padres juntos

“Ella (por su amiga) me decía ‘Cami, te lo tenés que enganchar, es divino, es un padrazo’. Y nunca me había dicho que era jugador de fútbol", explicó la modelo, quien usó un modus operandi efectivo tras verse seducida por el deportista.

Tras conseguir su número de celular, Homs no dudó en marcarle la cancha y arremetió con todo: "Le puse ‘si necesitás yerba mi departamento es este’. Muy directa. Y él contestó al toque. Si me clavaba el visto, lo mataba”.

El beso entre Cami Homs y José Sosa tras celebrar la llegada de su primera hija

Meses más tarde, en marzo de 2023, la pareja se mostró públicamente en un boliche porteño a los besos y eso unió todos los cabos posibles para confirmar la relación entre ambos. La historia que comenzó con un fuerte conflicto derivó en un final inesperado: Cami Homs y José Sosa conformando una familia, mientras, en los Estados Unidos, Tini acompaña a De Paul en su etapa como jugador del Inter Miami.