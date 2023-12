escuchar

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa resolvieron su distanciamiento al inicio de esta semana, luego de la charla que mantuvieron en vivo en el estudio del Bailando 2023 (América TV). La pareja se volvió una de las más mediáticas en este último tiempo y gracias a su reciente acercamiento, desde LAM (América TV) adelantaron el beso que ambos se dieron en la pista de baile como muestra de su amor. Por primera vez, quedaron expuestos frente a cámara, sin embargo, esto despertó una ola de críticas.

Al inicio del programa, Ángel de Brito filtró imágenes del beso que Milett y Marcelo se dieron. No obstante, nació la incógnita entre las angelitas que dudaron de este hecho. “A mí la verdad que me hizo un poquito de ruido”, dijo el conductor a la vez que Marcela Feudale acotó: “A mí también, es como que hay algo ahí que no termina de traccionar. Es raro”.

“Esta noche en el Bailando no se dieron un piquito, sino 225 besos”, dijo de Brito. Luego de ello, la producción compartió en exclusiva un video en el que se besaron en medio de la pista. “¿Qué quieren mostrar? ¿Qué están bien?”, consultó Yanina Latorre. “Que es mío, eso quiso decir Milett”, contestó el conductor de LAM.

Según Feudale, todo sería una máscara, y aseguró que en realidad detrás hay “cosas que se vieron y que no gustaron”, razón por la que se generó la presunta crisis de la pareja. Además, una de las que opinó y causó polémica entre las panelistas fue Marixa Balli, quien se especula que vivió hace más de dos décadas un romance con Tinelli. “Cómo gusta marcar territorio. Cómo le gusta a la gente marcar territorio. No se puede creer”, esbozó.

Luego de presentar las imágenes, Balli analizó: “Ahora, hay una gran diferencia en la postura de ella del día que estaban peleados en la pista. Que estaba así (retraída), que estaba mirando para abajo, pensando: ‘¿Qué hago?¿Cómo me comporto?’. Y ahora apareció como ‘la dama’”. Sobre eso, de Brito coincidió y dijo: “Hoy entró como la dueña. Hoy entró divina y no escuchamos más malos comentarios en el pasillo. Todos le chuparon las medias”. Tras la escena de besos, la reconciliación de Marcelo y Milett quedó recompuesta, solo que en su entorno, la relación no estaría del todo aprobada, detallaron en LAM.

Así se reconciliaron Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en directo

El pasado lunes, tras los rumores de distanciamiento y fractura de la relación, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa recompusieron su vínculo en un diálogo en el que intervino el equipo de streaming del Bailando 2023.

Todo comenzó cuando Tinelli contó que durante el fin de semana le cocinó pasta con salsa pomodoro a su novia, como gesto de disculpas. En ese ida y vuelta, en donde dieron detalles del encuentro y el plato que se preparó, quedó la certeza de que ambos retomaron el curso del romance, algo que fue puesto en duda por Ángel de Brito días atrás desde LAM.

Allí, el periodista de espectáculos había ventilado: “Estuvo rara la cosa ahí, en el Bailando... porque Tinelli, que siempre jode con el tema, no le decía ni ‘mi novia’ ni ‘mi amor’. De repente, era Milett”.