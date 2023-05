Alexis Mac Allister presentó a su nueva pareja y su ex, Camila Mayan, tuvo una dura reacción: “Una pesadilla”

escuchar

A un par de meses de su separación de Camila Mayan, Alexis Mac Allister dio el presente en el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en compañía de Ailén Cova, su nueva pareja. Terminado el evento, su ex habló en Intrusos (América) y fue lapidaria.

Luego de más de cinco años de relación, una hija en común y un bebé en camino, Lautaro Martínez y Agus Gandolfo celebraron su casamiento, a quince días después de dar el sí en el Registro Civil. La imponente fiesta, que tuvo lugar en un hotel cinco estrellas junto al Lago de Como, contó con la presencia de 120 invitados, entre los que se destacaron los jugadores de la selección argentina Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico, Gerónimo Rulli y Alexis Mac Allister. Asimismo, estuvieron presentes los futbolistas Nicolás González y Joaquín Correa.

La mágica velada contó con decenas de inolvidables momentos, bailes, risas y demás “perlitas” que no tardaron en llegar tanto a los medios de diversas partes del mundo como a las redes sociales. Una de las más comentadas fue el hecho de que Alexis Mac Allister presentó oficialmente a Ailén Cova, la amiga de la infancia con quien empezó a salir tras separarse de su exnovia, Camila Mayan.

Mac Allister y Cova posaron juntos en Italia Instagram: ailencova

Lejos de pasar desapercibido, el hecho dio mucho de qué hablar, especialmente cuando la influencer Juariu notara que, en el fondo de un video compartido por Otamendi, se los podía ver muy acaramelados. “Mac Allister chapando con la nueva novia, que era la amiga”, señaló, remarcando a los tórtolos que estaban a los besos en la multitudinaria fiesta.

Poco después de que el jugador oriundo de La Pampa compartiera en su perfil de Instagram algunas de las postales de la velada en donde posó abrazado a Cova, desde Intrusos buscaron a Mayan para una nota en donde, por primera vez desde su polémica separación, habló sin filtro sobre lo vivido.

Los invitados a la boda de Lautaro Martínez Instagram: emi_martinez26

Al comienzo de la entrevista, la joven de 23 años contó: “Ahora me dedico a ser influencer de moda. Para haber arrancado hace tan poco me va bien. Creo que es algo que tengo que ir manejando y viendo cómo se va desarrollando. Ojalá que siga bien, es algo que quería hacer hace un montón y no lo hacía porque me daba vergüenza”.

Sobre el impacto que tuvo el final de su noviazgo de cinco años con el jugador del Brighton en su carrera, explicó: “Aparecieron muchos mensajes lindos, muchos mensajes de apoyo... eso está bueno. Igual ya venía todo con bastante exposición por el tema del Mundial, pero después fue medio un subibaja, depende de lo que iba pasando”.

Camila Mayán y Alexis Mac Allister se separaron después del Mundial de Qatar (Foto Instagram @camimayan)

“¿Fue una traición?”, disparó el periodista, en referencia a las versiones que indican que Mac Allister empezó a salir con Cova al mismo tiempo que continuaba de novio con Mayan. Luego de asentir con la cabeza, gesto que acompañó con una incómoda sonrisa, dijo: “Todo lo que pasó, desde el primer momento a hoy, yo nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla”. Finalmente, concluyó: “Nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”.

