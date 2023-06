Cami Mayan contó cómo afectó a su mascota el viaje desde Inglaterra a Buenos Aires: “Fue un cambio grande”

escuchar

En su cuenta de Instagram, Camila Mayan reapareció luego de varios días sin actividad e interactuó con sus seguidores al abrir el canal para contestar preguntas. Mediante sus stories, la influencer le dedicó un tiempo a cada inquietud para hablar sobre sus tratamientos de belleza, su vida personal lejos de Inglaterra, país donde estuvo junto a Alexis Mac Allister y, además, referirse a cómo se siente Kim, su perrita, que trasladó del continente europeo a estas latitudes.

Con varias imágenes del animal junto a ella, a quien adoptó y siente mucho cariño por su presencia, Cami Mayan le dedicó algunas palabras con relación a cómo fue su llegada a su vida. En cuanto al origen de su nombre, manifestó: “Kim ya vino con ese nombre cuando la adoptamos”.

Cami Mayan mostró cómo se adaptó Kim, su perra, tras mudarse a Argentina

Al seguir con el detalle de cómo fue el cambio de vida que experimentó la mascota, la modelo siguió: “Se adaptó re bien. Yo tenía mucho miedo porque era un cambio grande para ella. Sentí que se podía estresar con el viaje, el hecho de vivir en otro lugar, pasar de una casa a un departamento. Eran muchas cosas”.

En esa misma línea, continuó acerca de la nueva vida en la Argentina: “El hecho de estar en una ciudad más grande lo vinculo a los estímulos que hay y al movimiento, como por ejemplo las motos, que ella les ladra siempre. Ahora está super bien, en ningún momento la vi mal. Me estoy re ocupando de sacarla a la calle el tiempo suficiente, tratar de dejarla sola el menor tiempo posible”.

Cómo recompuso su vida tras la separación con Mac Allister

Tras la separación con Alexis Mac Allister, la influencer decidió abandonar la casa donde vivía y se estableció en el país en búsqueda de una nueva vida. Luego de atravesar una confusa situación con su amiga Ailén Cova, quien ahora es la nueva pareja del jugador campeón del mundo, Cami Mayan explicó, en su Instagram, cómo cambió todo y qué factores fueron claves para poder sanar.

“A veces me faltan ganas, no tengo tanta voluntad para arrancar. Pero, de pronto, empecé a hacer un montón de cosas que antes no hacía. Como que a veces me abrumo de tantas actividades que tengo que hacer y eso no sé cómo manejarlo”, explicó, en un video, en referencia a su estado de ánimo.

Tras su separación con Alexis Mac Allister, la influencer explicó cómo se siente anímicamente

Por otra parte, manifestó que el apoyo de sus seguidores fue clave para tener un lugar donde cobijarse en medio de una fuerte crisis por la reciente separación: “Me llegaron muchos mensajes lindos. Esa es la parte que más necesitaba: la compañía mutua. Ahora conseguí hacer cosas que me gusten y eso me hace feliz a otro nivel. Lo otro es tiempo, acostumbrarse, acomodarse y crecer”.

En otra de sus stories, relacionado al mismo tema, Cami Mayan mostró un collage de muchas fotos junto a amigas, familiares y a su perrita Kim, acompañado de la frase “sanando”, seguido de un corazón, para explicar cómo es su situación sentimental tras el abrupto cambio que sufrió en su vida.

