Camila Homs rompió el silencio y habló de la denuncia penal de Rodrigo De Paul: “Yo me siento bárbara”

Desde su sorpresiva y comentada separación hasta ahora, Rodrigo De Paul y Camila Homs habían logrado mantener los detalles de su intimidad alejados del ojo público.

Sin embargo, en las últimas horas ambos se vieron envueltos en un importante escándalo cuyo alcance aún se desconoce cuando se filtraron los explosivos mensajes que le envió Holms a De Paul, derivando en una denuncia penal por amenazas de parte del futbolista. En medio de esa gran crisis mediática, la modelo dijo presente en un evento en Punta del Este y se refirió a su compleja situación legal.

Cami Homs rompió el silencio y habló de la denuncia penal de Rodrigo De Paul: “Yo me siento bárbara”

Luego de que trascendiera el nuevo enfrentamiento entre De Paul y Homs, que ahora habría pasado a la Justicia, desde Intrusos (América) buscaron a la modelo para conocer más detalles. “No, no recibí ninguna notificación así que no te puedo hablar del tema, porque no recibí nada”, replicó ella, cuando el periodista le preguntó por la denuncia penal.

Y, tras explicar que se enteró de lo sucedido a través de los medios, agregó: “La verdad es que no sé, la verdad que no tengo ganas de hablar de este tema ahora. Lo del 2022 queda para atrás y nada, adelante con todo el 2023″. Finalmente y sin intención de detenerse a profundizar demasiado, disparó: “Sí, (me han golpeado) mucho. Bueno, no sé cómo se me verá, pero yo me siento bárbara, disfrutando de este momento”.

Los explosivos mensajes de Cami Homs que terminaron en una denuncia penal de De Paul

En el transcurso del jueves 29 de diciembre, la caótica separación de Cami Homs y De Paul sumó un nuevo round cuando, en todos los programas de farándula, se mostraron en detalle las capturas de pantalla de los mensajes que se enviaron durante una acalorada pelea.

Filtraron los agresivos mensajes de Cami Homs a Rodrigo De Paul que provocaron la denuncia penal: “Merecés lo peor”

El intercambio se habría dado cuando, finalizada la caravana que recorrió Buenos Aires para celebrar la tercer Copa del Mundo, De Paul fue a ver a la cantante en vez de visitar a los dos hijos que tuvo con Cami Homs. Poco después, trascendió que a la modelo no le habría gustado mucho esta actitud y todo estalló cuando trascendieron los mensajes que le envió a su expareja movilizada por el enojo.

En LAM (América), Ángel de Brito dio detalles de lo sucedido y leyó parte de los textos. Uno de ellos decía: “Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo”.

Los mensajes que Camila Homs le envió a Rodrigo De Paul twitter @elejercitodelam

Acto seguido, el conductor leyó, en presunta referencia a Tini: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente a la que me rodea”. La respuesta de De Paul en ese mismo chat, compartido luego por la cuenta de Twitter del programa fue: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta”.

Las capturas de pantalla habrían pasado a formar parte del expediente de la causa penal que De Paul le inició a la madre de sus hijos por extorsión y amenazas.

