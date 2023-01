El polémico canto de Camila Homs contra Tini Stoessel en una exclusiva fiesta en Punta del Este: “Papel lamentable”

escuchar

Luego del ida y vuelta que protagonizó Camila Homs a través de las redes sociales, donde acusó a Rodrigo De Paul de no preocuparse por sus hijos y señaló que Martina “Tini” Stoessel la bloqueó en su teléfono, la modelo e influencer no calmó las aguas y protagonizó un video en el que se la puede ver en pleno cántico contra la cantante pop.

Para despedir el año, Homs viajó a Punta del Este, Uruguay. Allí asistió a una fiesta junto a un grupo de amigas. Con un look total white, la modelo encabezó un escandaloso video en el que se la escuchó acompañar una serie de cánticos contra Tini Stoessel a orillas del mar. A modo de gracia fotografió el momento y también arengó a sus seguidores a que se sumaran.

Sin piedad Cami Homs se une a un cántico contra Tini Stoessel (Fuente: Instagram/@juanmartinlacanette)

“Tini se la come, Cami se la da”, es el fragmento que rápidamente se viralizó en Instagram y en Twitter, donde estallaron los cruces entre los seguidores de ambas. Cabe destacar que la novia de De Paul cuenta con un ejército de fanáticos que dominan las redes sociales y a diario las utilizan para enviar diferentes mensajes de apoyo a la cantante. Pero en esta ocasión se dio lo contrario.

En cuanto a las opiniones de los usuarios que viralizaron el video, se pueden encontrar comentarios como: “Lo que más me impacta es pensar que personas como ella o De Paul que claramente no han encontrado aún un equilibrio emocional y madurativo, sean padres”; “Qué papel lamentable está haciendo”; “Que Camila la pase bomba que ya la pasó bastante mal. Lo que cante es intrascendente”.

El polémico cántico de Cami Homs contra Tini en Punta del Este (Fuente: Instagram/@juanmartinlacanette)

A pesar de los fans de Homs, que le manifestaron su apoyo en las playas de Punta del Este, la modelo decidió no emitir algún tipo de descargo al respecto. Sin dudas este es un nuevo capítulo en la guerra entre Homs y De Paul, en la que Tini pasó a ser protagonista ineludible.

Camila Homs sobre la denuncia penal de Rodrigo De Paul

En la previa a lo que fue el video con los cánticos de Camila Homs a Martina “Tini” Stoessel, la modelo fue entrevistada por Intrusos (América), desde donde se refirió a la aparente denuncia que Rodrigo De Paul le habría impuesto luego de darse a conocer una serie de mensajes amenazantes por parte de la influencer.

Si bien se desconoce cuándo se filtraron los explosivos mensajes que le envió Homs a De Paul, que derivaron en una denuncia penal, en medio de esta gran crisis mediática, la modelo dijo presente en un evento en Punta del Este y se refirió a su compleja situación legal.

Cami Homs rompió el silencio y habló de la denuncia penal de Rodrigo De Paul: “Yo me siento bárbara”

“No, no recibí ninguna notificación, así que no te puedo hablar del tema, porque no recibí nada”, advirtió Homs ante las cámaras. “La verdad es que no sé, la verdad que no tengo ganas de hablar de este tema ahora. Lo del 2022 queda para atrás y nada, adelante con todo el 2023″. Ya sin intención de detenerse a profundizar demasiado, zanjó: “Sí, (me han golpeado) mucho. Bueno, no sé cómo se me verá, pero yo me siento bárbara, disfrutando de este momento”.

