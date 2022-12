Araceli González habló del abuso que sufrió su hijo y compartió su experiencia: “Me pasó lo mismo”

escuchar

A comienzos de octubre del 2021, Tomás Kirzner contó públicamente que fue abusado sexualmente cuando tenía apenas siete años. Poco más de un año después, en diálogo con LAM (América), Araceli González -su mamá- se refirió a cómo atravesaron el episodio como familia y reveló que ella vivió algo similar a su hijo.

Araceli González en LAM

Araceli González no es adepta a dar entrevistas o a detenerse a hablar con los medios, pero cuando lo hace, contesta las preguntas de manera transparente, directa y, sobre todo, con total honestidad. En la noche del jueves, y mientras se encontraba en el showroom de su línea de maquillaje, decidió dar un móvil para el magazine conducido por Ángel de Brito.

Habló de su carrera, de lo que depara su futuro laboral y de su relación con Fabián Mazzei. Finalmente, el conductor decidió adentrarse en un tema más sensible: el fuerte testimonio que compartió Toto Kirzner más de un año atrás en PH: Podemos Hablar (Telefe). “¿Cómo hiciste para callarte la boca, con lo impulsiva que sos, cuando tu hijo contó que fue abusado?”, quiso saber e conductor.

Araceli González junto a Tomás Kirzner Matías Salgado / Hola - Archivo

En respuesta, la actriz disparó: “A mí me pasó eso a los 5 años, ¿ok?”. Aunque prefirió en no dar más detalles, avanzada la entrevista Nazarena Vélez le preguntó nuevamente sobre el tema. “No fue una sola vez, reiteradas veces”, explicó. Y agregó: ”Hay un abuso que hay un manoseo, y hay un abuso que es diferente. En nuestros casos, de Toto y mío, fue de manoseo, para que quede claro. Lo que hay que trabajar primero es sacar el foco de víctima. Eso se trabaja mucho en terapia. Por suerte, creo que eso nunca me afectó en lo sexual, como mujer o como mamá”.

Asimismo, comentó con las angelitas: “¿En nuestra época no nos pasaba que estábamos acostumbradas a zafar de eso, chicas?”. Una vez que todas respondieron afirmativamente, continuó: “Yo vivía corriendo. No me alcanzan los dedos de las manos para contar las veces que me pasó. La primera vez fue de parte de una persona que estaba trabajando en la casa de una vecina mía, cuando yo era chiquitita”.

Araceli González reveló que fue abusada sexualmente cuando tenía cinco años Santiago Cichero/AFV - LA NACION

Previamente, dio detalles sobre cómo se sintió al enterarse de la experiencia que vivió su hijo: “Para mí fue durísimo. Como mamá, fue durísimo. Te pasan todos los estados por el cuerpo, la ira, la angustia, la desesperación, el sentir que necesitas ocho espaldas y 101 brazos. Nosotros nos habíamos enterado antes de que diera su testimonio, claro, y se abordó como se tenía que abordar en todos los ordenes, respetando la decisión de Toto de no contar nada. Y que haya sido público cuando él lo contó, fue una decisión suya”.

El momento en el que el actor de Argentina: tierra de amor y venganza decidió hacerlo público tampoco fue fácil. “En el corte de la grabación, después de que lo cuenta, me llama y me dice ‘mamá, conté todo’. No entendía qué era lo que estaba diciendo. Y me respondió, ‘porque sentí que me tenía que sacar esta mochila públicamente’. Me quedé helada, vine a casa y le dije a Fabi (Mazzei): ‘Ahora sí se viene el tuta-tutá’. Porque cuando uno transita estas cosas en la intimidad, el dolor queda en la intimidad. Ese tránsito lo vivís a solas. Pero cuando uno lo hace en público, aparecen opiniones que no tienen nada que ver, los comentarios estúpidos...”, recordó.

Araceli González sobre Toto Kirzner: “Fue mucha la valentía de mi hijo contar eso siendo varón"

Sin embargo, remarcó: “Fue mucha la valentía de mi hijo contar eso siendo varón. A mí me escribieron muchos varones agradeciendo esto de Toto porque para ellos era algo que guardaban y no lo podían decir”. Y sentenció: “Me transformé en una guerrera de golpe”.

