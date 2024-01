escuchar

En febrero de 2023, cuando los festejos por el campeonato del mundo aún estaban en todo su esplendor, un jugador de la selección argentina, se convirtió en noticia por protagonizar un triángulo amoroso. Tras cinco años en pareja con Camila Mayan, Alexis Mac Allister, finalizó abruptamente la relación y oficializó su noviazgo con Ailén Cova, su mejor amiga desde la infancia. Esto dio mucho de que hablar, entre otras cosas, por la gran popularidad que había cosechado la influencer en las redes.

Ahora, a poco más de un año de la escandalosa ruptura, Cami Mayan habló del final de la relación con el jugador del Liverpool y confirmó que, efectivamente y tal como se presuponía, conocía a quien hoy es la novia de su ex.

Tras la separación, Mayan retiró sus pertenencias de la casa que compartía con su ex en Inglaterra y se instaló en Buenos Aires junto a Kim, la mascota que tenían. Si bien el comienzo del año fue muy duro, ella le hizo frente a la situación y de a poco las cosas se fueron acomodando. Las propuestas laborales se abrieron paso, al punto tal que se convirtió en una de las influencers más destacadas del año.

Mayan y Mac Allister fueron pareja durante cinco años y convivían en Inglaterra Instagram @camimayan

Pero, si bien la joven se centró en su trabajo y evitó mediatizar aún más la escandalosa ruptura, lo cierto es que aunque haya pasado el tiempo, hay ciertas cosas que no se olvidan tan fácilmente. En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) desde Punta del Este, reflexionó sobre el fin de su noviazgo con Mac Allister.

“Es una relación que se terminó y hubo quizás que poner un poco la cara y el cuerpo a lo que estaba pasando y hacer un poco ese proceso”, sostuvo y comentó que eso también le significó encontrarse con cosas desconocidas, como la exposición mediática y la popularidad

Fue entonces cuando el cronista fue directo al grano y le preguntó si conocía a Cova y eran amigas, puesto que era una persona que estaba en la vida de su ex desde hacía mucho tiempo. Si bien evitó ahondar mucho, Mayan fue sincera al respecto. “Obviamente que yo tenía relación con todos los que conocían a mi expareja, pero no quiero entrar en detalles porque no creo que haya que meterse con cada uno, cada uno hace lo que quiere”, enfatizó.

En esta misma línea, la joven de 24 años se refirió al fin de su vínculo con Mac Allister. “Es algo que ya pasó. Hay veces que hay cosas que te demuestran que algo se termina, que es muy claro, o hay personas que no están dispuestas a recibir o a ver o lo que sea. Es muy claro que se termina, no hay nada detrás de eso”, sentenció.

Cabe mencionar que, si bien la escandalosa ruptura del futbolista y la influencer se hizo pública en febrero, según contó en su momento Marcela Tauro en Intrusos (América), Alexis habría dejado a Camila el 24 de diciembre por su “alto perfil” en las redes. No obstante, el motivo de fondo era otro: Cova, su amiga de la infancia. Según la panelista, durante seis meses él salió con ambas hasta que finalmente se decidió por Ailén, con quien actualmente convive en Europa.

El saludo de cumpleaños de Ailén Cova para Alexis Mac Allister que incluyó un detalle que dio que hablar

Cuando dejó a Mayan, el futbolista del Liverpool oficializó su relación con Alién Cova. Justamente, el 24 de diciembre de 2023, día de su cumpleaños número 25, su novia le dedicó un saludo con fotos de cuando él aún salía con la influencer. “Feliz cumple amor mío, te deseo toda la felicidad del mundo”, escribió en una publicación que hizo en Instagram.

El collage de fotos que compartió Ailén Cova por el cumpleaños de Alexis Mac Allister (Instagram @ailencova)

En la primera imagen se los pudo ver a ambos abrazados y muy enamorados frente a un arbolito de Navidad. “Ailu y Ale del pasado estarían felices, te amo”, concluyó. La segunda foto, en tanto, fue un collage en blanco y negro con varias imágenes de ellos dos juntos durante su infancia y adolescencia. Si se tienen en cuenta los inicios de la amistad, es muy probable que algunas de las imágenes se hayan tomado cuando él aún estaba de novio con Camila, quien recientemente reveló que efectivamente conocía a Cova.