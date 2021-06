Cande Tinelli le respondió a la modelo británica que la acusó de copiarla: “Quiere fama”

El jueves por la tarde, Candelaria Tinelli recibió una fuerte acusación. Rebecca Fox, una influencer británica muy popular en OnlyFans, publicó un extenso hilo de Twitter en el que señaló que la argentina se dedicó a copiarle cada look de los últimos cinco años. Ahora, Lelé usó su cuenta de Instagram para hacer un contundente descargo.

Cande Tinelli y Rebecca Fox, enfrentadas en las redes sociales por su gran parecido

En los tuits que se volvieron virales entre el jueves y el viernes, Fox señaló una serie de similitudes entre su aspecto y el de la hija de Marcelo Tinelli, que van desde la tintura de pelo, maquillaje y vestuario hasta algunos de sus tatuajes. “Desde 2016, literalmente, clonó toda mi vida”, escribió la joven. “Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios en el color del pelo. Tatuajes. Incluso mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito ragdoll (una raza felina), ella tiene un gatito ragdoll”, añadió.

Fox publicó una serie de tuits donde acusó a Tinelli de robarle sus tatuajes, estilos de pelo y maquillaje y hasta el diseño de sus uñas

Las imágenes que mostró la británica en Twitter para fundamentar su acusación

La dura respuesta de Candelaria Tinelli a Rebecca Fox

Ahora, Cande Tinelli usó su cuenta de Instagram para contestarle a la modelo y a las críticas que recibió en las redes sociales. “Respondo a sus mensajes: no tengo tiempo para pelotud... y gente que quiere fama”, comenzó. “Me aburre. No copio a nadie. Un pu... tatuaje en la jeta que me lo volaría de lo pedorro que es”, señaló, en referencia a uno de los diseños que Fox le recriminó haberle “robado”. Luego, la argentina se dirigió a sus seguidores: “No iluminen a personas que están en la oscuridad”.

Sin mencionarla, Candelaria Tinelli respondió a la denuncia que Rebecca Fox hizo en Twitter

Finalmente, habló del difícil momento familiar que atraviesa, ya que Soledad Aquino, su madre, permanece en observación en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de recibir un trasplante de hígado. “Solo pienso en la salud de mi mamá. Todo lo demás realmente me parece irrelevante”, definió. Antes de despedirse, además, Candelaria dejó una reflexión: “PD: La vida es la que sucede afuera de las redes sociales”:

LA NACION