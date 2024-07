Cande Tinelli publicó una foto en bikini, causó furor por un detalle y el comentario de una usuaria la descolocó

Escuchar

Cande Tinelli protagonizó un momento particular en las redes sociales este fin de semana cuando publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en bikini, en las cuales hizo especial referencia a su figura. Sin dejarlo claro, intentó enviar un mensaje hacia sus seguidores sobre el amor propio, en particular por los trastornos alimenticios que enfrentó años atrás.

Es costumbre para Lele, como se la conoce públicamente, que en diversas ocasiones realice posteos en traje de baño y que luego indique si subió o bajó kilos. Solo que en esta ocasión, los usuarios comentaron de manera negativa las fotos y es por ello que decidió hacer explícita su forma de entender aquel hábito.

La foto de Cande Tinelli que desató la polémica en las redes (Fuente: Instagram/@candelariatinelli)

Mientras la hija de Marcelo Tinelli se encuentra radicada en Madrid, España, junto a Coti Sorokin, subió una foto con un bikini naranja y despertó las críticas por su escrito: “Con mis kilitos de más, a mantener el bronceado”. En ese instante, en los mensajes, una seguidora respondió tajante: “¿Sos tara*** o solo practicás? Digo, por la historia que subiste. No vaya a ser cosa que se mate alguien por tu culpa, ¿no?”.

Sin titubear, Cande contestó: “Sos vos tara*** creo. ¿O no viste mis historias hablando de trastornos y de cómo se contradicen los comentarios? ¿Qué parte no entendiste? ¿No seguiste el hilo? Es irónico por los comentarios que me dijeron anteriormente. No saquen de contexto las cosas gil***. Tara*** la que no lee bien o habla sin saber como está esta chica”.

El descargo de Cande Tinelli ante la crítica que recibió por parte de una usuaria (Fuente: Instagram/@candelariatinelli)

Días atrás, en una de las publicaciones que realizó en su perfil, se refirió a su aspecto físico y tocó el tema tan sensible sobre la mirada de los otros y cuánto influyen en el ánimo personal, a tal punto que llegarían a modificar ciertos hábitos y comportamientos.

“Este es el claro ejemplo de que no hay que dejarse influenciar por las opiniones, porque son miradas y visiones ajenas que exceden a uno. Sean buenas o malas, cada uno las ve como quiere. No hay que hacerle caso a lo que el otro ve o cree de mí”, reaccionó Lele tras un comentario ofensivo.

El pasado de Candelaria Tinelli

La cantante y diseñadora de moda atravesó un momento complejo en su relación con la alimentación tras enfrentar trastornos como la bulimia, que en diferentes ocasiones llegaron a hacerse públicos. En 2023, rompió el silencio y mediante sus redes envió un mensaje de aliento para aquellas personas que habían experimentado esta situación en alguna oportunidad de sus vidas y habló de su caso.

“Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años”, expresó, a modo de introducción. Y, sobre su salud, completó: “Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento cho*o. Por eso estoy así”, redactó junto a una foto de ella en la cama.

Candelaria Tinelli habló sobre su recaída en la bulimia instagram @candelariatinelli

Y agregó: “A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza. Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer muy feas. ‘Sé impecable con tus palabras’. Bye”.

LA NACION