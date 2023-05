Cande Tinelli, sobre su posteo hablando de la bulimia: “Que no sea un tabú el tema de la salud mental”

escuchar

Con valentía y sin eufemismos, Candelaria Tinelli abrió su corazón el sábado pasado y le contó a sus más de cuatro millones y medio de seguidores en Instagram que tuvo una recaída en la recuperación del desorden alimenticio que sufre hace años: la bulimia . Lejos de esconderse, la cantante habló de lo crueles que pueden ser los mensajes de los haters y advirtió que hablar del cuerpo de los otros puede provocar problemas serios y determinantes. Hoy, luego de vivir las repercusiones de su mensaje, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino explicó por qué decidió contar su historia.

En el marco de un evento al que acudió con su papá, la cantante y diseñadora de modas se prestó al diálogo con Gonzalo Vázquez, cronista de Intrusos en el Espectáculo. En primer lugar, contó que vive un gran presente laboral y que le llegaron varias propuestas muy interesantes. “Hay un par de propuestas del ‘Bailando’, pero yo estoy con más ganas de volver con la música, que lo tengo ahí bastante cocinado para lanzarlo”, reveló. “El ‘Bailando’, a chequear... No sé. En algo voy a estar, pero no sé si bailando”, explicó. “Lo quiero acompañar a mi viejo, me parece que está piola”, cerró.

Lelé también hizo referencia a la actualidad de Marcelo, quien desembarcó este año en América TV en el rol de director artístico y mudará a esa pantalla la competencia de baile, su programa insignia. “¿Cómo hija te deja tranquila verlo bien, verlo motivado?”, le preguntó al respecto el periodista. “Sí, obvio. Yo sé que laburar a él le hace bien y está super metido, eso me deja recontra tranquila”, cerró.

Si bien el comentario de Candelaria pasó como uno más, sus palabras toman relevancia al recordar que a principios de marzo, cuando en el living de LAM disparó contra Guillermina Valdes y reveló que no tuvieron una buena relación, aseguró que Marcelo había perdido “la chispa” en pantalla como consecuencia de su relación. “¿Sentís que le hizo mal a tu papá?”, le consultó en ese momento Nazarena Vélez. Sin dudar, Cande respondió: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”.

Un testimonio para concientizar

Cande Tinelli suele hablar de su vida en sus redes sociales

Por último, Vázquez le preguntó a la cantante por el posteo que compartió en su Instagram este sábado y en el cual habló de su recaída en la bulimia. “Yo estoy bien. Ya estoy acostumbrada. Tengo una enfermedad hace bastante tiempo, que es la bulimia. Lo hice el posteo más que nada porque me parecía que estaba bueno exponer y mostrar que a mí también me pasa”, analizó. Luego, agregó que le resulta importante poder hablar del tema: “ Que no sea un tabú el tema de la salud mental”, definió. “Todos fingimos medio demencia, pero para mí la bulimia y la anorexia son enfermedades muy solitarias. Y es clave poder hablar. Ahí lo aceptás. Es clave sacarlo para afuera y el apoyo de tu familia ”, completó. Sobre el final de la charla, Candelaria aseguró que no está en pareja y que su intención, por el momento, es seguir sola. “Estoy bien por ahora. Me quiero dedicar a mí ahora”, compartió con una sonrisa.

El valiente posteo

Candelaria Tinelli habló sobre su recaída en la bulimia instagram @candelariatinelli

Fiel a su estilo sincero, directo y sin vueltas, Cande utilizó las historias de Instagram el pasado sábado para hacer referencia al duro momento que atraviesa. “Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años”, expresó, a modo de introducción. Y, sobre su salud, explicó: “ Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento cho*o. Por eso estoy así ”.

Aclarado eso, agregó: “A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza”. Finalmente, concluyó: “Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer muy feas. ‘Sé impecable con tus palabras’. Bye”.

