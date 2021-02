Cande Tinelli publicó una foto “que antes no hubiera subido” y habló de bulimia

Candelaria Tinelli hizo una cruda confesión sobre los trastornos alimenticios que padeció por más de una década. No es la primera vez que la cantante e influencer se refiere al tema. Pero ahora subió varias fotos en las historias de su cuenta de Instagram. En ellas, se la puede ver frente al espejo, mostrando una parte de su cuerpo. A la imagen la acompañó con un profundo texto.

La famosa influencer subió varias fotos en las historias de su cuenta de Instagram. Pero la imagen que llamó la atención de sus más de cuatro millones de seguidores fue una foto suya frente al espejo y después la misma imagen con un profundo texto Instagram @candelariatinelli

La cantante marcó con un círculo rojo un pequeño pliegue de piel que se le formaba en el costado del abdomen a la altura de las costillas. “Quizás les parece una pelotudez, pero yo antes veía esto y no subía la foto”, escribió Candelaria.

“Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos, y sino vomitaba ‘castigándome’ por ser ‘gorda’. Qué idiota fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan poco importante. Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse y amen”, advirtió.

Hace dos años, la diseñadora había revelado que sufrió de bulimia y anorexia desde los 15 años hasta los 27. “Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo”, escribió en aquel entonces en sus redes sociales y mostró fotos del estado físico en el que había quedado.

“Chicas, por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa. Y todas somos hermosas. Con unos kilos de más, de menos. La vida es así: un día flaco, el otro no. Pero no a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al pedo absolutamente”, había publicado.

LA NACION