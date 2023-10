escuchar

Joaquín Furriel dejó por fuera los rumores que lo relacionaban con Guillermina Valdes para confirmar que el romance es un hecho. “Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos”, confirmó en diálogo con LA NACION. Acto seguido, se empezó a especular detalles sobre el vínculo, y las miradas apuntaron a Marcelo Tinelli, expareja de la modelo. Fue Ángel de Brito quien reveló la reacción del conductor al enterarse de una de las noticias del mundo del espectáculo más relevantes de los últimos días.

A finales del 2022, y tras casi una década de amor, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes anunciaron su separación. Desde entonces, a ambos se los relacionó amorosamente con diversas personas, pero fue la modelo quien confirmó acercamientos amorosos con el influencer Santiago Maratea y el arquero de Boca Juniors, Javier García. Sin embargo, en ninguno de los casos prosperaron los vínculos.

Lorenzo, el hijo de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes, cumplió años y lo celebró con un guiño a Qatar 2022 Instagram: @marcelotinelli

Por lo contrario, con el distinguido actor atraviesa un momento muy bueno en lo que es el inicio de su relación. Además, eligió mantenerlo en la esfera privada, y no fue ella quien blanqueó el romance, tampoco hizo declaraciones en redes sociales una vez conocido, como suele hacer. Quien también se llamó a silencio fue Marcelo Tinelli, quien no hizo declaraciones al respecto; sin embargo, Ángel de Brito ofició de su vocero, tras ser consultado por sus seguidores de Instagram.

“¿Qué dice Tinelli del romance de Guillermina?”, interrogó un seguidor a De Brito en la dinámica de preguntas que realiza el periodista en Instagram, “Nada, ya pasó un siglo de la separación. Se llevan bien, tienen un hijo en común”, respondió el allegado al conductor. De esta forma, le quitó importancia a la noticia respecto a cómo afectó a Marcelo conocer que su expareja está rehaciendo su vida amorosa.

Ángel de Brito habló sobre la postura de Marcelo Tinelli (Captura Instagram @angeldebritook)

Lo cierto es que el vínculo entre el conductor y Valdes no habría terminado de la mejor forma. Una vez que confirmaron la separación, se llamaron a silencio, para no brindar detalles del asunto y preservar la intimidad de su hijo, Lorenzo, de 8 años. No obstante, fue la hija de Marcelo, Candelaria Tinelli quien apuntó contra la madre de su hermano, al ser consultada en LAM (América) si creía que le había hecho mal a su padre, su respuesta fue que sí.

“Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata. Pero, no sé... mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación por ella”, declaró y dejó entrever que la modelo le había “cortado cositas” a su papá. Además, señaló que la relación entre ellas no era buena, ya que nunca habían logrado conectar.

Guillermina Valdes se encuentra en pareja con Joaquín Furriel (Foto: Instagram/@guillevaldes1)

En ese entonces, se creó un tenso ida y vuelta entre ellas, en el que la modelo negó que la versión de Candelaria fuera cierta. “Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”, sentenció y decidió no volver a hablar del tema, sobre todo para cuidar la relación de su hijo con su hermana. Desde entonces, ninguno de los miembros de la familia Tinelli volvió a hablar sobre la modelo, y pareciera que la paz habría vuelto al vínculo familiar.