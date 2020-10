Cantando 2020: Alex Caniggia se burló de Lizardo Ponce y Ángel de Brito lo frenó

Alex Caniggia se burló de Lizardo Ponce, se peleó con Lourdes Sánchez y Ángel de Brito lo frenó en seco Crédito: Archivo

10 de octubre de 2020 • 10:21

Durante la última gala del Cantando 2020 (El Trece), un fuerte cruce se vivió en la pista del certamen. Alex Caniggia se burló de Lizardo Ponce, Lourdes Sánchez respondió a la provocación y Ángel de Brito tuvo que intervenir para intentar apaciguar el conflicto.

Todo comenzó con un comentario de Caniggia sobre La previa del Cantando, el ciclo que produce LaFlia, al tildarlo como "barat". "El programa ese barat está en la suela", disparó Caniggia a Lizardo, que participa del programa.

Por su parte, Ponce le respondió: "Por suerte nos va tan bien y estamos tan felices". A lo que Caniggia replicó: "Si te va tan bien estarías en Hollywood". "Como vos", indicó el influencer, irónico.

En este contexto, Lourdes Sánchez, quien ya se había cruzado anteriormente con el participante, no se quedó callada y frente a los dichos de Caniggia, contestó: "Sos de cabotaje". "Barats.. Shhhh. Ciérrenlo", siguió el hijo de Claudio Paul Caniggia.

Pero lejos de dejar el tema atrás, Alex Caniggia comenzó a acercarse a Ponce, sacándole la lengua y repitiendo una y otra vez "barats", a modo de provocación, mientras que el influencer prefirió mirar para otro lado.

Al ver que Cannigia se movía por el estudio, Ángel de Brito intervino y le recordó al participante que respete la distancia social, que forma parte del protocolo para combatir el coronavirus. "La distancia, por favor. Vuelva a su lugar", le advirtió el conductor.

"Pero soy inmune al coronavirus", continuó Caniggia. Pero ante esta situación, de Brito lo frenó: "Sí, vos, pero yo no sé. Así que alejate por favor". "Ah, ¿programa barat vos también, Ángel?", le contestó Caniggia. "No, no me importa. Son estupideces esas", cerró el conductor.